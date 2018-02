MEAH solapó la violencia política contra mujeres candidatas en 2016: Barbosa

Martha Erika Alonso Hidalgo no hizo nada por evitar la “crueldad política” que su esposo, Rafael Moreno Valle, ejerció contra las candidatas a las gubernatura del estado en 2016. Incluso, ella sugirió este trato, acusó el precandidato a Casa Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Durante los foros programáticos en los que se analizó la situación que guarda están entidad federativa, Barbosa indicó que no es válido el argumento que utiliza la precandidata de Por Puebla al Frente, en el sentido de que si la atacan a ella atacan a todas las mujeres del estado.

Por el contrario, sostuvo que su postulación y su intento de ser impuesta, es una ofensa para las poblanas.

“¿A dónde estuvo Martha cuando en el 2016 se desarrolló la campaña por la gubernatura? en la cual surgió Antonio Gali y participaron tres mujeres: la priista Blanca Alcalá, la perredista Roxana Luna, la independiente Ana Teresa Aranda. ¿Qué hizo para evitar violencia de género y más? Crueldad política. Así fue el trato del gobierno de Moreno Valle, con la opinión de Martha Erika Alonso de Moreno Valle, (que) dieron a sus contendientes por la gubernatura, crueldad política a tres mujeres. Esa no es la solidaridad entre las mujeres que debe existir de manera universal”.

Acusó a Martha Erika de no ser ajena a ninguna de las decisiones de su marido, pues ella fue la mujer política más importante del gobierno morenovallista y avaló las decisiones políticas y proyectos de RMVR.

“Por eso hoy es la precandidata, por eso hoy es la propuesta y cuando se duele de que por qué se le dice esto siendo mujer, yo le digo no vamos a tocar a la mujer, vamos a hablar de política, con la mujer política. No representa ninguna violencia de género”.

Luis Miguel Barbosa abundó que Rafael Moreno Valle ofende al Pueblo al intentar heredar a su esposa al gubernatura, pero acotó que los poblanos no permitirán que continué en el gobierno esa dinastía corrupta e ineficiente.

Al presentar el Proyecto Alternativo de Puebla para 2018, acusó que la corrupción que se vive en Puebla ha dado pie a un aumento en los feminicidios, por lo que el combate a este mal será una de sus prioridades al ganar la gubernatura.

“Porque aquí el ejercicio de la autoridad se deterioró, porque aquí los mandos policiales se vincularon con la delincuencia, porque aquí se creó todo el ambiente de riesgo que anuló la paz con la que se debe de vivir en nuestro estado”.

El precandidato refirió, en otro tema, que miles de niños recién nacidos no son registrados porque la gente no quiere acudir a los registros civiles alejados de sus comunidades, por lo que dijo regresará éstos a las juntas auxiliares, para lo cual emprenderá reformas a la Ley Orgánica Municipal.

Asimismo, indicó que propondrá que San Francisco Totimehuacan se convierta en el municipio 2018.

Gali debe aclarar relación con Melquiades Vergara

Luego de que se dio a conocer que Juan Melquiades Vergara, ex tesorero del Gobierno de Quintana Roo y acusado de lavado de dinero, presuntamente financió las campañas de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad, el precandidato a la gubernatura de Puebla por Juntos Haremos Historia, demandó a éste último acreditar que el ex servidor quintanarroense no le aportó recursos.

En entrevista, indicó que este es uno más de los casos de corrupción que rodean el ejercicio del poder.

“Yo llamo al gobernador Gali a que asuma una posición de gobernador de todos los poblanos, tiene la gran oportunidad de quitarse ese lastre de pasar a ser como un gobernador que teniendo el cargo formal, quien ejerció el cargo real fue Rafael Moreno Valle, ahí está un caso. Él debería ponerse al frente para acreditar que su campaña nada tuvo que ver con este Melquiades Vergara, nosotros sabemos que si pues, sabemos desde antes sabíamos este Melquiades Vergara siempre fue un financiero triangulador de dinero, de esos que manejan empresas que facturan a los gobiernos, que hacen desviaciones”.

Barbosa acusó que Tony Gali López, hijo del mandatario estatal, también está inmiscuido en esa relación de corrupción

“Le agrego del hijito de Tony Gali que está metido de los negocios desde cuando era alcalde y antes, él es el que maneja los antros de Puebla, Tony Gali junior”.

Añadió que el dinero de Puebla también se fue a la campaña del actual gobernador de Quintana Roo, “por eso Moreno Valle fue capaz de imponerle a Carlos Joaquín al tesorero”.

Reiteró que este asunto prueba el nivel de corrupción que hubo en el gobierno de Moreno Valle, en donde la mujer política más importante “la que estuvo cerca de todo, se llama Martha Erika Alonso”.