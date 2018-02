Teme Doger que el PAN use recursos de procedencia ilícita en esta campaña

El precandidato único del PRI a la gubernatura de Puebla, Enrique Doger Guerrero, manifestó su preocupación por la posibilidad de que la campaña del PAN de este año sea financiada con recursos de procedencia ilícita, ante las denuncias que pesan sobre el ex gobernador de ese partido, Rafael Moreno Valle Rosas, de tener vínculos con Juan Melquiades Vergara Fernández, que se encuentra sujeto a un proceso penal por lavado de 50 millones de pesos.

En una conferencia que encabezó en Teziutlán, también puso en duda que su adversaria de Acción Nacional, Martha Érika Alonso Hidalgo, esposa de Moreno Valle, desconociera los nexos de su marido con ese personaje.

“Dice que no la vinculen con cosas de Moreno Valle, ¡qué feo!, cuando es su esposa y durante seis años estuvo ahí (en la administración pública). Yo dudo que no haya conocido a uno de sus financieros de la campaña y eso es grave, es un tema de una noticia nacional e internacional”, alertó.

Doger subió el tema a discusión en la rueda de prensa, al exhibir una impresión a color de la primera plana del diario Reforma de ayer que se tituló “Financió lavador a Moreno y Gali”.

El precandidato del PRI calificó el tema de preocupante, pues el medio de comunicación dio a conocer el contenido de una grabación en la que Vergara reconoce que financió campañas locales de ambos liderazgos del PAN y de la megacoalición que esa fuerza política registra desde 2010 con otras fuerzas políticas como el PRD, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración.

“Y resulta que es muy amigo de Rafael Moreno Valle y lo dice, incluso, dice que le pasó la charola, que le financió la campaña a gobernador, parece una novela y Moreno Valle niega conocerlo (…) y esta persona (Vergara) está con un proceso abierto con una acusación muy grave (…) y tiene muchos vínculos con funcionarios de Puebla”, agregó.

En esa lógica, el ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y ex alcalde de la capital concluyó: “Esperemos que no haya lavado de dinero en estas campañas para Acción Nacional y sus candidatos, incluidos los de aquí, de Teziutlán”.

