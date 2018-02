CET exige buscar alternativas para frenar problema de homicidios

El creciente número de homicidios perpetrados este año en Tlaxcala no solo preocupa a los empresarios, sino a la sociedad en su conjunto, pues ya no se trata de hechos aislados y por ello la Comisión Estatal de Seguridad (CES) debe diseñar una estrategia para prevenir este tipo de ilícitos, demandó el presidente del Centro Empresarial de Tlaxcala (CET), José Carlos Gutiérrez Carrillo.

“No creo que este problema le preocupe solo al sector empresarial, le preocupa a toda la ciudadanía. Tuvimos un encuentro con el comisionado de Seguridad (Hervé Hurtado Ruiz) y él en su momento nos expuso los mecanismos que estaba implementando para abatir algunos delitos que eran los que estaban más fuertes en el estado como el robo de vehículos, en carreteras y a casa–habitación, pero por las situaciones que vivimos recientemente (homicidios) seguramente ya se deben haber movido los mecanismos en la Comisión Estatal de Seguridad (CES) para combatirlos”, agregó en entrevista.

Gutiérrez Carrillo mencionó que no había un programa específico en el gobierno porque los homicidios habían sido aislados hasta el año pasado, pero “en estos últimos días se han dado a conocer hechos de este tipo muy cercanos, los primeros que abordan a los empresarios son sus colaboradores para exponer que sienten la inseguridad en la noche o muy temprano, por lo que piden que se busquen alternativas para mejorar la seguridad en el entorno de la empresa o en el transporte público”.

Por ello, el dirigente de este sindicato afiliado a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) enfatizó que sí es preocupante esta situación, “sí creo que deberíamos tener respuesta por parte del comisionado de Seguridad en el sentido de aplicar nuevas estrategias porque eran delitos que no estaban considerados dentro del panorama de trabajo que tenían y sería pertinente que nos generará los mecanismos a implementar para atacar este tipo de delitos”.

–¿Se puede hablar de hechos aislados como lo venía diciendo la ahora ex secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela?

–No, no, no, no, aunque fuera un homicidio, independientemente de que sea aislado o ya son recurrentes, el tema es que se están dando y quienes están preocupados por esta situación son nuestros colaboradores y la ciudadanía en general. En este sentido, es pertinente que la CES nos dé garantías de las acciones que se van a tomar para combatir este tipo de incidentes.

Es de citar que en el presente año se han registrado al menos cinco homicidios que pudieran tipificarse como feminicidios y además se han encontrado cuerpos de hombres con impactos de bala en distintos puntos de la entidad.

De los cinco casos de las mujeres, dos eran trabajadoras, una de un call center y la otra de una tienda de conveniencia.