Exhorta líder de telefonistas a agremiados a votar por el cambio el 1 de julio

El secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Francisco Hernández Juárez consideró que las elecciones del próximo 1 de julio es un buen momento para que los mexicanos tomen decisiones y empujen el cambio que necesita el país.

Por ello, exhortó a los alrededor de 60 mil agremiados que tiene organización en todo el país a aprovechar el proceso electoral de este año, a través del cual se renovarán los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, nueve gubernaturas y 31 congresos locales, para que acudan a las urnas y voten por el cambio.

Hernández Juárez estuvo este jueves en Tlaxcala para sostener una reunión con los agremiados a la sección 55 del STRM para informarles sobre los trabajos que realiza su dirigencia respecto de los amparos que interpuso ante la autoridad federal contra la aplicación de la Ley de Telecomunicaciones.

Tras informarles que existe un emplazamiento a huelga interpuesto por la organización contra la empresa para el 25 de abril próximo –que se conjuntará con la revisión contractual y salarial–, el también presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) abordó el tema electoral.

En la reunión, el líder de los telefonistas comentó que existe un compromiso del presidente Enrique Peña Nieto para resolver la problemática laboral que enfrenta el sindicato ante Teléfonos de México (Telmex), sin embargo, observó que “no podemos estar de acuerdo en cómo están las cosas en el país. Por más que resolvamos el problema con la empresa, eso no nos quita la responsabilidad del país en que estamos viviendo. Yo no me imagino un mexicano conforme con ser un país mediocre, con ser un país lleno de pobres, de violencia, de injusticia, con gobernantes corruptos. No está bien”.

Consideró que no hacer nada por un cambio en el país no será una buena herencia para las nuevas generaciones, pero aseveró que esta transformación no la harán los gobernantes por sí mismos, “¿creen que el nuevo gobierno o los que lleguen a gobernar lo van a cambiar nada más porque digan que cuando lleguen el país va a ser mejor”.

El líder de los telefonistas expuso que si las elecciones fueran este día, no dudaría en que gana el candidato de la alianza Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador, “sin duda, ya saben quién va a ganar, pero lo que más me preocupa, si ese fuera el resultado, claro, habría que pensar en todo lo que va a hacer el gobierno para impedirlo, habría que pensar lo que van a hacer los partidos de oposición para impedirlo, habría que pensar lo que van a hacer los empresarios para impedirlo”.

“Lo que más me preocupa, es que las expectativas que ha generado si él gana, son de tal magnitud, que hay gente que cree que solo con el hecho de querer mañana amanece mejor. La desilusión por las expectativas que se han generado van a ser terribles y créame que la oposición, los que van en contra de la democracia, los que no quieren un país mejor, se van a regodear tratando de demostrar que fue lo mejor que pudieron haber hecho los mexicanos”.

Posteriormente en entrevista, Hernández Juárez consideró que las elecciones del próximo 1 de julio “es un buen momento para tomar decisiones por parte de los mexicanos, sobre todo, para empujar los cambios que el país necesita, y eso obviamente, tiene que ver con los gobernantes que se elijan, por eso les pido a mis compañeros que cumplan con su responsabilidad, que salgan a votar y que en su voto reflejen el cambio que creen que sea necesario en el país, eso es lo que he estado hablando con ellos”.

Indicó que por estatuto, el STRM no puede afiliarse colectivamente a ningún partido político ni presionar a los agremiados para que voten por algún candidato, “pero creo que los compañeros, como la mayoría de los mexicanos, saben que es importantísimo un cambio en el país, empezando por los gobernantes, creo que ellos sabrán tomar la mejor decisión”.

Respecto a que López Obrador se dice como el único candidato que puede hacer el cambio que el país necesita, el líder de los telefonistas dijo: “Yo creo que al igual que y yo todo mundo tiene esa percepción, si queremos un cambio hay que hacerlo pacíficamente y aprovechar este proceso electoral para ello, acudir a las urnas y votar por el cambio”.