Empresarios deben concursar por apoyos federales y descubrir la proveeduría local: Sedeco

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jorge Luis Vázquez Rodríguez exhortó a los empresarios tlaxcaltecas a tener voluntad e intención para concursar por recursos de programas federales y, sobre todo, a descubrir la proveeduría local para consumir lo que se produce en Tlaxcala.

Además, los instó a diversificar la venta de sus productos a otro tipo de mercados en este momento en que se renegocia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a fin de ser congruentes con este nuevo presente de la realidad económica con Estados Unidos y Canadá, independientemente de la característica electoral que representa el año 2018 para México.

Las anteriores consideraciones las expuso Vázquez Rodríguez en el acto de apertura del foro “Panorama empresarial. Retos y oportunidades 2018” que organizó este jueves la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Tlaxcala, con la finalidad de acercar a sus afiliados tres conferencias en esta materia con especialistas reconocidos en el país.

En su mensaje, el titular de la Sedeco expresó que en Tlaxcala es necesario emprender nuevas formas para generar una triple hélice entre el Estado, la academia y la empresa, ya que eso puede dar buenos resultados.

“Sin duda alguna, 2018 presenta retos importantes, 2018 independientemente de nuestra característica electoral y en términos de la globalización para la toma de decisiones de las economías tanto de Estados Unidos como de Canadá, nos da una doble responsabilidad, primero sentarnos y ser congruentes con este nuevo presente y posteriormente lograr, buscar y diversificar nuestros negocios a otro tipo de mercados”, agregó.

El funcionario resaltó que el gobernador Marco Mena ha tenido un compromiso directo con las empresas y como resultado de ello se lograron, conjuntamente con los empresarios, a través de todas las modalidades que hay para efecto de estímulos a la innovación, alrededor de 156 millones de pesos que se aplicarán este año.

“Esto da como resultado una sola respuesta: cuando las micro y pequeñas empresas, las unidades de inversión, tiene la voluntad y la intención de participar en todos los productos y fondos, en todos los recursos que hay de la SE y Conacyt, se pueden lograr recursos para innovación e implementar una nueva estratega conjuntamente con el estado”.

Además, el titular de la Sedeco instó a los empresarios a conocer qué venden, “pues desafortunadamente en Tlaxcala y en parte de la región no podemos ni consumir lo que nosotros mismos tenemos y nos da una debilidad enorme el que no podamos distinguir nuestra proveeduría. Por eso vamos a trabar con Coparmex, tener vinculación para dar a las empresas las herramientas, mayores sentidos y fortalezas para que sus negocios puedan tener éxito”.

Los ponentes fueron Alfredo Miranda López, quien dictó la charla “Cómo competir en un mundo global, volátil e incierto”; José Antonio González Castro, cuya ponencia se tituló “El impacto de la reforma fiscal de Estados Unidos en las empresas mexicanas” y Erick Guerrero Rosas que participó con la conferencia “Pronósticos 2018. Lo que viene para México”.

El analista Guerrero Rosas explicó en breve entrevista que se prevé una turbulencia económica muy fuerte en el mundo en 2018, pues ya había advertido que el tipo de cambio del dólar frente al peso se iba a mover como una especie de montaña rusa, esto es, con fluctuaciones y en momentos iba a rebasar los 22 pesos y en otros se desinfla hasta los 18 pesos.

Atribuyó estas “sacudidas” a la renegociación del TLCAN por la seria amenaza de Donald Trump de mostrar el contenido del artículo 2205 del tratado que dice que un país puede abandonar el acuerdo simplemente notificando por escrito a las otras partes su intención de hacerlo, lo cual podría disparar el tipo de cambio del dólar.

“Mi apuesta es que no sale Estados Unidos del TLCAN, se puede llegar a un buen arreglo y después se puede desinflar el tipo de cambio porque pueden regresar capitales”, pronosticó.

Erick Guerrero también enlistó la reforma fiscal de Donald Trump que da incentivos para que los grandes corporativos repatríen dinero que tienen invertido en otros países. Incluso, refirió que la “sacudida” económica mundial del pasado viernes y lunes se debió a que Apple está empezando a regresar 150 mil millones de dólares a Estados Unidos. “Este susto lo vamos a ver a lo largo del año y es un fenómeno a nivel global”.

Otro asunto es la elección presidencial en México, pues el resultado está incierto y habrá una competencia muy fuerte, donde Andrés Manuel López Obrador juega un factor que puede desequilibrar los mercados por el miedo que le tienen los inversionistas y las élites.

No obstante, dijo que si gana López Obrador va a tratar de pactar con las élites y el tipo de cambio del dólar volvería a la normalidad.

Por último, aseguró que México no se va a hundir ni a colapsar, por lo que hay que mantener la calma para no tomar decisiones que le pegan al patrimonio de las personas. “Hay que privilegiar el negocio, defender el margen de utilidad, controlar costos y no caer en especulación, ni apostar a un tipo de cambio que va a dar muchas vueltas y se puede perder mucho dinero”.