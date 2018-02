Paola Migoya miente, ella no está en la propuesta de Morena para ser candidata a la alcaldía de Puebla

El presidente estatal de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, aclaró que la abogada Paola Migoya Velázquez no figura en la lista de aspirantes a la presidencia municipal de Puebla y mucho menos se encuentra a la cabeza en las encuestas del partido.

Dijo desconocer las intenciones de Migoya a la hora de declarar a los medios de comunicación que se ubica en el primer lugar de los sondeos realizados por el instituto político y que es impulsada por Regeneración Nacional, cuando esto no es así.

En la alianza con el PT y el Partido Encuentro Social (PES), abundó, Morena definirá al candidato a la alcaldía de la capital y la asesora jurídica se abstuvo de solicitar su registro como precandidata.

Dio a conocer que las cinco aspirantes que cumplieron con el registro son la ex panista Violeta Lagunes Viveros, la ex perredista Rosa Márquez Cabrera, la ex priista Libertad Aguirre Junto, la integrante del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Claudia Rivera Vivanco y la consejera estatal Laura Cid Esparza

Aclaró que el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador no ha realizado los estudios demoscópicos para definir a su candidata a la alcaldía, pero se espera que estén listos en la tercera semana de este mes.