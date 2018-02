Admite Sandra Corona interés por contender en los comicios federales de este año; la decisión en manos de Nueva Alianza

La líder del Movimiento Nacional de Jóvenes de Nueva Alianza, Sandra Corona Pérez reconoció su interés por participar como candidata a diputada federal por el distrito 03 en los comicios del próximo 1 de julio en la coalición que integran con PRI y PVEM.

Sin embargo, la también coordinadora de la bancada de Nueva Alianza en la LXII Legislatura local, admitió que esa determinación no depende de ella, pues será el Consejo Nacional de su partido el que resuelva la postulación de los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que le corresponde en dicha coalición.

Abundó que si bien existen condiciones que le permitirían acceder a la nominación de su partido, “como es el tema de paridad de género y cuidar los bloques donde ha habido mayor, mediana y menor participación”, sostuvo que cuenta con trabajo parlamentario, de gestión y de representación que avalarían su unción, “pero en mi caso estaré a la espera de la resolución que adopte el Consejo Nacional de mi partido. El distrito 03 es complejo y diverso, que tengo mucho que aportar en cuanto a propuestas y que por supuesto que estaría dando la batalla si es que se me da la confianza para que asuma este gran reto de representar la coalición”.

Usted se registró al proceso interno de su partido para buscar la nominación, se le inquirió.

“No me he registrado, hubo un periodo de registro para la precampaña, pero no me registré como tal, sin embargo, el tema definitivo para entrar a la competencia es el 19 de febrero, cuando se defina quienes serán nuestros candidatos y se deberán registrar ya como candidatos a la contienda de este 2018. Pero aparte de que soy diputada local, tengo una responsabilidad nacional, formo parte del Comité de dirección nacional, en el tema de movimiento de jóvenes, entonces es un gran reto representar al partido y al distrito 14, considero que si bien no me he registrado formalmente tengo posibilidades…esto es algo importante y conveniente del porque me gustaría estar participando en la contienda, porque con los apoyos que se han gestionado a nivel federal, podríamos ayudar a más gente”, acotó.