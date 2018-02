Impugnarán proceso interno del PRI, acusan amaño de elección interna e imposición de abanderados

Tras asegurar que el proceso interno del PRI es está “amañado”, porque en él prevalece la simulación e imposición de candidatos del grupo en el poder, el ex aspirante a diputado federal por el distrito 02, Joaquín Herrera Saucedo anunció que agotará las instancias legales para obligar a su partido a democratizar la designación de abanderados para los comicios del próximo 1 de julio.

También tildó de incongruente a la dirigencia estatal de su partido, pues mientras a él le niegan la postulación por haber sido abanderado del PAN en otros comicios, “dejan pasar y premian a Florentino Domínguez”, quien en 2006 jugó en contra del entonces candidato Mariano González Zarur y después fue empleado y funcionario del gobierno del PAN con Héctor Ortiz.

En conferencia de prensa, el ex candidato a alcalde del municipio de Papalotla lamentó que no exista congruencia entre el discurso de su partido y las acciones que emprende, porque “la dirigencia del partido ha buscado la forma de imponer a sus amigos o intereses como candidatos y eso no es democrático; han hecho todo para que se logren supuestas candidaturas de unidad que no son, ya que se ha quitado a todos los precandidatos que no son afines a ellos aunque para lograrlo han hecho cosas ilegales”.

Ejemplificó que en su caso cumplió con todos los requisitos estatutarios y constitucionales que establece la Constitución Política nacional y local, pero “me niegan el registro con el argumento de que el partido no está para ocurrencias, eso fue lo que me dijeron y de ahí sacan que fue candidato de otro partido, pero lo que ellos ignoran es que tengo a salvo mis derechos como militante del PRI, nunca hubo alguna sanción y eso lo haremos valer.

“La Comisión de Procesos internos está amañada, no va por el partido sino por intereses personales, por eso vamos a impugnar la negativa, los recursos no se han tramitado, pero los vamos a hacer valer, porque la Comisión de Ética partidista me reconoce como miembro activo del PRI y si no pudiera participar ésta me hubiera notificado, pero si a mí me ponen esa condición, también se la habrían de poner a Florentino (Domínguez) porque fue servidor público de Acción Nacional y confrontó de manera directa a Mariano González cuando fue candidato, lo que se me hace inverosímil que ahora lo postulen como candidato al Senado”, dijo, al tiempo que descartó la posibilidad de renunciar al tricolor.

Además, Herrera Saucedo advirtió que esta condición que enfrenta no es exclusiva de él, sino de decenas de militantes del tricolor que aspiraban a una candidatura, pero “como no somos apellidos de abolengo o de los que históricamente han estado en la política nos cierran las puertas y eso no lo vamos a permitir, sobre todo, si el PRI quiere ganar la presidencia de la República y la mayoría en el Congreso federal y local.