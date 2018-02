Pide Barbosa “cinchar” a Xabier Albizuri por presionar a transportistas para pegar propaganda de MEAH en sus unidades

Por amenazar a los transportistas para colocar propaganda de Martha Érika Alonso, precandidata de la coalición Por Puebla al Frente, el gobernador José Antonio Gali Fayad debe “cinchar” Xabier Albizuri, secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes.

Así lo demandó desde Acatzingo el precandidato a la gubernatura por Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien dijo cuenta con un documento que confirma la presión.

“Le pedimos al gobernador Gali que cinche al secretario de Movilidad, que no se comporte como aquel que va a operar la campaña de Estado que quiere hacer la esposa de Rafael Moreno Valle. A ella le digo que su aspiración es legítima, pero no es ética, no es moral, no es digna; si lo fuera, no pudiera estar buscando un puesto que se lo está dando su esposo. ¿Quiénes se creen que son?”.

Barbosa Huerta acusó que a tres días de iniciadas las campañas, la coalición que encabeza la panista “ya sacó las uñas”, pues también ha pintado varias bardas con su nombre.

Consideró que la animadversión hacia ella ha ido creciendo, por lo que pidió no dejar que su esposo le herede la gubernatura.

Concluyó que en Puebla las cosas son más graves que en otros estados del país, pues se estableció un gobierno -el de Rafael Moreno Valle- déspota, corrupto y arbitrario.