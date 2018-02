Inviable propuesta de legalizar consumo de marihuana en lugares turísticos en Tlaxcala: Cova

La presidenta de la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura local, Eréndira Cova Brindis, rechazó la propuesta de legalizar el consumo de marihuana para uso recreativo en aquellas zonas turísticas del país, pues consideró que existen problemas de adicciones que la medida podría ser contraproducente.



Ello luego de que el titular de la Secretaría de Turismo federal, Enrique de la Madrid propuso legalizar la marihuana con fines recreativos en los destinos turísticos más importantes del país, como Baja California Sur y Quintana Roo.



Sin embargo, para la legisladora de extracción priista, este tema amerita que se reabra al debate sobre la legalización en México de esta droga, que hasta ahora ha chocado con la estructura legal del país.



“Es un asunto que se tiene que debatir, pero en lo personal siento que no me agrada mucho la idea que se permita el consumo, siento que tenemos problemas como para que los jóvenes tengan la puerta tan abierta o tan accesible para el consumo, entonces siento que es un tema que se debe debatir más”.



Argumentó que en el caso de Tlaxcala primero se debería tratar de resolver las adicciones que enfrentan algunos jóvenes como es el alcoholismo y enfocarlos en otro tipo de actividades como el deporte o la cultura.



“Creo que no es un tema que agrade a muchos, hay muchos problemas que se tienen como el alcoholismo y creo que no sería conveniente. Creo que tendríamos que enfocarnos en otro tipo de distractores, quizá fomentar el deporte, la cultura, el aprovechamiento positivo del tiempo libre y pensar lejanamente que esta pueda ser una opción para ellos”, detalló la legisladora.



Es de citar que el uso de la mariguana es un asunto que está regulado por el Código Penal Federal y por la Ley General de Salud, de tal manera que las entidades locales no tienen autonomía para liberar el consumo de cannabis.



Empero, recientemente el secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid se pronunció por legalizar el consumo de marihuana en los dos principales destinos turísticos de México, Baja California Sur y Quintana Roo, como una medida para combatir el aumento de la inseguridad en estas zonas.



Por otra parte, Cova Brindis puntualizó que el Congreso local ya cumplió con el compromiso de prever una asignación presupuestal para los 10 municipios que aspiran a la nominación de Pueblos Mágicos, como son Zacatelco, San Pablo del Monte, Nativitas, Tetla de la Solidaridad, Terrenate, Totolac, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tepeyanco, Nanacamilpa de Mariano Arista y Contla de Juan Cuamatzi, por lo que confió en que éstos cumplan con sus respectivas obligaciones a fin de que alcancen la nominación.