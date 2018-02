Javier Corral es pura “faramalla” y Ricardo Anaya ya es un “mafiosillo”: AMLO

Una faramalla resultó la queja del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, sobre el condicionamiento de recursos del gobierno federal, la cual tenía como objetivo favorecer al “mafiosillo” de Ricardo Anaya, precandidato de la coalición Por México al Frente.

Así lo sostuvo el precandidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, durante una entrevista en Zoquitlán, municipio ubicado en la Sierra Negra, donde acompañó a Luis Miguel Barbosa, precandidato de la misma coalición al gobierno de Puebla, a un acto de precampaña.

Lo anterior al criticar el acuerdo alcanzado entre la Secretaría de Gobernación federal y el gobierno de Chihuahua, mediante el cual la primera se compromete a que la Procuraduría General de la República (PGR) solicite la detención, con fines de extradición, del ex gobernador chihuahuense, César Duarte Jáquez; y el segundo se desiste de presentar una controversia constitucional para lograr la devolución de los 900 millones del Fondo de Fortalecimiento Financiero.

“Esos siempre se entienden. Es el estilo (de Corral), es el mismo (que el de Alfonso Navarrete Prida). Pura propaganda, son lo mismo, no hay que engañarse. Siempre lo hacen así (negocian la ley), no sé por qué se les da tanta cobertura porque todo es pura faramalla”.

De esta forma, dijo el tabasqueño, Javier Corral está haciendo propaganda a favor de Anaya, y al mismo tiempo Gobernación lo hace para beneficiar al precandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade Kuribreña.

Criticó que el mandatario norteño esté enfocado en apoyar al precandidato panista, cuando en su estado padecen serios problemas, empezando por el de inseguridad.

“La situación en Chihuahua es muy delicada, sobre todo por la violencia, no han podido resolver el problema porque Corral no ha hecho nada por crear empleos, por atender a los jóvenes, ofreció en campaña que iba a garantizar el derecho al estudio a los jóvenes y luego se retractó con la excusa de que no había presupuesto”.

Asimismo, aseguró que Ricardo Anaya es una “mafiosillo” que aprendió de Diego Fernández de Cevallos.

“Hace un tiempo yo dije que era un aprendiz de mafioso y ya Diego lo convirtió en mafiosillo. O sea, ya escaló en la mafia del poder”

Mientras que de Meade, dijo durante el acto que encabezó en Zoquitlán, que no levanta “ni como una burbuja la alianza”, finalizó.