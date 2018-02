Martha Erika no ganará porque es imposición de Moreno Valle: Manzanilla

El proyecto de Martha Erika Alonso no va a funcionar por el hecho que su esposo, Rafael Moreno Valle Rosas, está yendo contra lo que promovió durante su campaña en 2010: la no imposición; y porque la gente no quiere monarquías ni reelecciones.

Así lo sostuvo Fernando Manzanilla Prieto, su ex coordinador de campaña y ex secretario de Gobierno, quien apuntó que aunado a ello, la ex presidenta del patronato del DIF en el estado de Puebla, adolece de experiencia política y de gobierno.

Además, aseguró que su candidatura es una imposición de Moreno Valle, y a los ciudadanos no les gusta que alguien intente esto y menos cuando se trata de familiares.

“Esos no son juicios, son hechos, ella al final está ahí por un tema de la intención de gente que tiene todavía la fuerza para proponer y negociar candidaturas, que es el caso de Rafael. Pero repito, yo fui el coordinador general de la campaña de 2010, y todo nuestro tema fue contra la imposición, ni nos ocupábamos de Zavala, decíamos: es que Zavala es una imposición de Marín, y fue una campaña en contra de la imposición. Es un poco absurdo a estas alturas regresar a lo mismo, por eso yo creo que no va a funcionar bien”.

En Chiautla de Tapia, donde acompañó a Andrés Manuel López Obrador, dijo que Moreno Valle ya tuvo su oportunidad y es claro que después de servir hay que dedicarse a otra actividad, no aferrarse al poder.

“A veces la gente en el poder acaba perdiendo piso, acaba haciendo cosas que nunca se imaginó antes o que nunca nos imaginamos antes ni los que estamos alrededor de los ciudadanos”.

A Rivera “se le fueron las patas”

Eduardo Rivera Pérez y Fernando Manzanilla Prieto tienen algo en común, asegura este último e indica que se trata de la persecución que ambos sufrieron por parte de Rafael Moreno Valle, aunque evita nombrarlo.

Indica que ambos lo vivieron juntos y también con sus equipos, los cuales fueron excluidos de la política y el gobierno.

Es por eso que considera que a Lalo “se le fueron las patas” al aceptar la candidatura a la presidencia municipal; ahora está en espera de ver cómo aparecerá en actos políticos con Martha Erika Alonso, esposa de su otrora persecutor.

“Sí creo que le fueron un poquito las patas, y yo me río mucho y bueno, ¿cómo le vas a hacer ahorita para hacer campaña con Martha Erika? Es algo absurdo. Lo respeto como persona y dio una lucha frontal en su momento. Él tendrá que explicar sus razones”,

En otro tema, indicó que aún no está definida su postulación como candidato a una diputación federal a través del partido Pacto Social de Integración (PSI).

Expresó estar abierto a esta posibilidad, pero acotó que no es su objetivo central y que así lo expresó recién se sumó al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Todavía no se define nada, será en semanas que se defina la parte de las diputaciones federales de los partidos de la alianza”, finalizó.