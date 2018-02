Un chiste que Maduro financie mi campaña: AMLO

Andrés Manuel López Obrador catalogó como un “chiste” las declaraciones del diputado venezolano Rafael Ramírez Colín, que versan en el sentido de que Nicolás Maduro está financiando su campaña rumbo a la presidencia de México.

“Eso ya es de chiste, es una broma de mal gusto, no sé ni quién (el legislador) ni me interesa, y no le interesa a la gente eso. Como dicen los jóvenes, ya chole con eso”, dijo en entrevista en Chiautla de Tapia.

Lo anterior en su segundo día de gira de trabajo por Puebla, que incluyó además de ese municipio, visitas a Huaquechula e Izúcar de Matamoros.

En la unidad deportiva de este último, López Obrador llamó a la población a participar como funcionarios de casilla, sin importar que la convocatoria la haga el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que de lo contrario se corre el riesgo de fraude.

“Si no participamos los ciudadanos, nada más que los mañosos ¿Qué es lo que hacen? Que el INE llega a la conclusión de que esas secciones no participaron los ciudadanos, escogen de los primeros que llegan a la casilla el día de la elección, los primeros de la fila son los que van a ser los funcionarios de casilla. Pero esto ya es un plan con maña porque ya el INE les pasó la información a los de la mafia del poder y ya entran en acción los mapaches electorales”.

Abundó que los mexicanos tampoco deben dejar de espantarse con el “petate del muerto”, con versiones de que los rusos lo están apoyando, ya que expuso es una mera estrategia para inhibir la participación de los electores.

Al mitin asistieron algunos afectados por Sitma e Invergroup, quienes con pancartas en mano pidieron al precandidato presidencial su intervención para recuperar el dinero que invirtieron en esas empresas y que al final perdieron.

Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado en este evento por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, el ex gobernador de Tabasco, Víctor Manuel Barceló; el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, quien busca una diputación federal; Alejandro Armenta y Nancy de la Sierra, candidatos de la primera y segunda fórmula al Senado; Fernando Manzanilla, coordinador de Morena en dos distritos de la Mixteca; el senador Manuel Bartlett; Gabriel Biestro, dirigente de Morena; y Rodrigo Abdala, diputado federal por este partido.