Anuncia Barbosa que buscará cuentas a Rafael Moreno Valle

“A ese cabrón (Rafael Moreno Valle) le vamos a tomar cuentas”, sentenció el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, durante su segundo día de precampaña, el cual arrancó en Chiautla de Tapia.

Acompañado de Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de esta coalición, acusó al ex mandatario estatal de pretender fingir traer modernidad durante su gobierno y de ahora querer instaurar una dinastía en el estado, al pensar que su esposa, Martha Erika Alonso Hidalgo, puede llegar a Casa Puebla.

Recriminó el endeudamiento adquirido por el gobierno morenovallista a 55 años, para realizar obras como la del Museo Internacional Barroco, que costó 17 mil millones de pesos y que carece de acervo.

“Quiso falsificar la modernidad en la capital del Estado, haciendo bulevares, puentes, el segundo piso. Un Museo Barroco que no tiene acervo, son las puras paredes, no tiene óleos, no tiene esculturas, no tiene nada.

En el zócalo de este municipio, Barbosa Huerta señaló que otro ejemplo de corrupción es la Estrella de Puebla.

“Por eso, y ofreciendo disculpas a las mujeres y al licenciado (López Obrador), yo les voy a decir que a ese cabrón le vamos a tomar cuentas ¿sí o no? Y no es porque el poder sea vengativo, no, no, no; el poder debe de cuidar a todos, debe ser un instrumento para que se aplique la justicia”.

Luis Miguel Barbosa sentenció que denunciará todas las irregularidades que cometa la coalición Por Puebla al Frente, que encabeza Martha Erika Alonso, pero también pidió a los simpatizantes de Morena defender el voto.

“El control de los órganos electorales, la entrega de material, no más frijol con gorgojo. Vamos a denunciar todo, como la entrega de Tabacos azules”.

Lo anterior en medio de gritos de asistentes que molestos expresaban su inconformidad por la entrega de zapatos escolares, impresos con el logotipo y slogan del gobierno del estado de Puebla, que encabeza José Antonio Gali Fayad.

A este acto acudieron los precandidatos al Senado de la República, Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta, el senador Manuel Bartlett; Gabriel Biestro, dirigente de Morena; Rodrigo Abdala, diputado federal por este partido; así como Fernando Manzanilla Prieto; Lizeth Sánchez García, diputada del Partido del Trabajo (PT); y Raúl Barranco Tenorio, dirigente del Partido Encuentro Social (PES).