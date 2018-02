Moreno Valle de Habsburgo no gobernará por tercera vez: Barbosa

En plaza principal de Pahuatlán, ante cientos de pobladores de origen indígena y con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el precandidato a la gubernatura de Puebla por la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, sentenció que el pueblo no permitirá que por tercera ocasión Rafael Moreno Valle, a quien equiparó con el emperador Maximiliano de Habsburgo, vuelva a gobernar esta entidad.

“El pueblo de Puebla no va a permitir que el emperador Rafael Maximiliano Moreno Valle de Habsburgo ejerza su tercera gubernatura, aquí no lo vamos a permitir. Ya fue gobernador del 2011 al 2017, ya fue gobernador con Tony Gali, y ahora quiere ser gobernador dejando a su esposa, la emperatriz Martha Erika Carlota Moreno Valle de Habsburgo”.

En su primer acto como precandidato de Morena, PES y PT, dijo que en esta entidad no habrá más un gobierno que persigue, vengativo y codicioso. El suyo, al igual que el de Andrés Manuel López Obrador, dijo será sin frivolidad, fatuidad, veneración y sin generar miedo.

“No me voy a cansar, ¿ustedes se van a cansar? Yo no me voy a rajar ¿ustedes se van a rajar? Yo no me voy a abrir, ¿ustedes se van a abrir? Hasta donde tope y con lo que tope, todos ustedes, juntos, al PRI y al PAN, nos los vamos a chingar”.

Barbosa Huerta afirmó que Morena tiene propuestas para todos los sectores de la población, incluyendo a los empresarios pero no se olvida de la gente más pobre.

A este acto también acudieron los candidatos al Senado, Alejandro Armenta y Nancy de la Sierra; Gabriel Biestro, dirigente de Morena en Puebla, el Senador Manuel Bartlett, Raúl Barranco, dirigente del PES, y el diputado federal por Morena, Rodrigo Abdala.

Previo al mitin realizado alrededor del mediodía de este viernes, indicó que Enrique Doger Guerrero, precandidato del PRI a la gubernatura de Puebla, quedará en tercer lugar en la elección, pero en el supuesto de que llegará a ganar, de inmediato pactaría con Moreno Valle para no hacerle nada.

Por otra parte, Luis Miguel Barbosa anunció que interpondrá una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por la distribución de calzado escolar impreso con el logotipo y slogan del gobierno de José Antonio Gali; asimismo, confirmó que hace dos días ya se interpuso la primera por las llamadas telefónicas hechas a poblados y en las que descalifican a AMLO.

De igual forma, acusó que la secretarías de Desarrollo Social federal y estatal programaron reuniones co beneficiarias de Prospera en los 15 municipios que visitará López Obrador desde este día, con el fin de impedir las concentraciones de simpatizantes de la coalición Juntos Haremos Historia.

Por último, comentó que el arranque de la precampaña se decidió fuera en los municipios con más secciones rurales, ya que en estas es donde se comete “el fraude más arcaico”, con relleno o robo de urnas.