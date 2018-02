Mafia del poder está detrás de la campaña negra orquestada en mi contra: López Obrador

La mafia del poder está haciendo uso de recursos ilícitos para financiar campañas como la emprendida esta semana en Puebla en las que vía telefónica se indica a la población que “los rusos vienen a quitarnos nuestro petroleo”.

Así lo denunció el precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, durante una entrevista concedida en Pahuatlán, donde inició gira de trabajo que abarcará 15 municipios de esta entidad.

Abundó que es evidente que con esta guerra sucia se pretende beneficiar a alguno de los que también aspiran a gobernar la República Mexicana, aunque dijo que no sabe exactamente a quién.

“Son publicistas que traen del extranjero los de la mafia del poder. No sé precisar para beneficio de qué candidato de la mafia del poder, porque hay varios candidatos que están al servicio.

Pero sí, están utilizando mucho dinero de procedencia ilícita para financiar estas campañas”.

Por otra parte, López Obrador, confió en que Rex Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos, se mantenga al margen del proceso electoral en México, luego de que este indicó que los tentáculos rusos están interviniendo en elecciones en varios países del mundo, por lo que pidió estar atentos en territorio mexicano.

“Que actúe de manera responsable, que no intervenga en asuntos que solo competen a los mexicanos, creo que lo va a hacer así, no creo que actúe en forma imprudente

Somos respetuosos y pedimos que se respetan los principios de no intervención y de autodeterminación”.

Abundó que está nación esta obligada a establecer relaciones de amistad de amistad y de cooperación, por la posición geográfica, comercio y economía

“pero no somos colonia de ningún país extranjero”.

En el tema de sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagó a funcionarios de Pemex, incluyendo a su ex director, Emilio Lozoya, Andrés Manuel López Obrador dijo que en este sexenio quedará impune esa práctica de corrupción, ya que es obvio que Enrique Peña Nieto protege al directivo porque él también recibió parte del dinero de la empresa.