El riesgo de ser joven, mexicano y pobre

Cuando nos hablan de dictaduras tendemos a imaginar algún tirano con uniforme militar, en algún país lejano que aparece en las noticias. ¿Qué tan equivocados podemos estar?

El pasado 23 de enero, Marco Antonio Sánchez, estudiante de la preparatoria 8 de la UNAM, iba camino a su casa cuando, por lo menos, cuatro policías lo sometieron, esposaron y subieron a una patrulla. Más tarde, su familia inició su búsqueda gracias al testimonio de un amigo, que iba con él y que logró escapar del asedio policíaco. Durante la búsqueda de Marco Antonio, su familia tuvo que sufrir la discriminación y violencia psicológica por parte de las autoridades. Cinco días más tarde, el estudiante de la UNAM fue hallado deambulando confundido y con señales de violencia.

Pero eso no solo sucede en la Ciudad de México, ocurre también en Puebla. En la primera quincena de enero, un par de días antes del informe del gobernador de Puebla, esperaba el autobús que me llevaría a mi trabajo cuando vi cómo, por lo menos, ocho policías detenían con lujo de violencia a una persona que vive de cantar y colocar aromatizante en el transporte público del centro de la ciudad. Al ser testigo del maltrato que se le daba a Carlos, me acerqué a preguntar la razón por la cual era arrestado. Sin mediar palabras, cinco policías me golpearon para someterme. Luego de forcejear de un par de minutos, fui sometido, esposado y subido a una camioneta de policía mientras era insultado y amenazado de que me “sembrarían” droga en mis pertenencias, “por preguntón”.

En la delegación me di cuenta de la cantidad de personas detenidas acusadas de “explotar el espacio público”. Por lo menos una centena. No estaba, por supuesto, ninguno de los dueños o gerentes de los restaurantes que colocan sus mesas en los portales, ni quienes se enriquecen a costa del erario, por ejemplo. La mayoría de las personas eran jóvenes que buscan en las calles un ingreso para sobrevivir. Yo pude salir al pagar una multa equivalente a un mes de mi salario.

Actualmente, la juventud mexicana padece la falta de acceso a la educación, al empleo digno y a la seguridad, es presa de la delincuencia organizada, empresarios abusivos que mal pagan, el ejército y la policía empleados para reprimir a sus iguales, o bien de los partidos que ofrecen ilusiones vanas.

La sociedad mexicana pierde diariamente la capacidad productiva y creativa de los jóvenes, mientras éstos buscan sobrevivir en las calles o en las cárceles. Por otra parte, el Estado, lejos de procurar el desarrollo y aprovechamiento de las capacidades de los jóvenes, decide criminalizarlos y dotar de cada vez más poder a las instituciones de seguridad pública para proceder de manera irregular, arbitraria y represiva en su contra. No es un problema aislado, ni tampoco consecuencia exclusiva de malas decisiones individuales, es un problema con raíces profundas en el sistema económico y político que deberíamos estar discutiendo para encontrar soluciones.