La mitad de usuarios de agua potable no paga el servicio: Capam

Estimaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio (Capam) de Tlaxcala señalan que al menos la mitad de los 17 mil usuarios que conforman actualmente el padrón no paga por el servicio, lo que ocasiona problemas financieros al organismo para cubrir gastos para el suministro del líquido.

Así lo dio a conocer el director de la Capam, Ramiro Pluma Flores, quien como ejemplo de esta situación, refirió que en el bulevar Beatriz Paredes se tienen registradas en el padrón 15 tomas, sin embargo, se existen otras 15 clandestinas.

Recordó que cuando asumió el cargo, el año pasado, recibió un padrón de 16 mil usuarios, pero en el transcurso de 2017 se sumaron otros mil servicios más a esta lista.

“Muchos usuarios no pagan su agua, desgraciadamente no tenemos la manera de cortarles el servicio porque no tenemos en muchos casas tomas y válvulas, entonces hemos estado tocando las puertas de los ciudadanos y haciéndoles conciencia de que paguen su agua, pues es el líquido vital”.