De Caracas a Moscú pasando por Bucareli

Suena mi teléfono muy temprano, y una importantísima persona me dice: “En Puebla hablaron desde ayer a miles de domicilios afirmando que Andrés Manuel López Obrador, el ex Peje y hoy Manuelovich, quiere revertir la malhadada reforma energética para otorgarle el petróleo mexicano a Venezuela y Rusia”.

Casi me caigo de la cama… pero de risa, ya que esta nueva campaña contra el de Macuspana es ridícula en grado extremo, pero es una muestra más de la desesperación que hay en el ejecutivo de lo mal que van sus ungidos en las campañas tanto en el país como en la Ciudad de México. Y pone de manifiesto que en efecto, Peña Nieto ve con espanto las redes sociales, en las cuales no obstante lo mucho que ha erogado desde Los Pinos no logra atenuar las críticas a su pésimo gobierno.

Vamos por partes, como dijera el clásico. Según encuesta de El Universal (29 de enero), López Obrador tiene 32 por ciento de preferencias entre la población; Ricardo Anaya, llegó a 26 por ciento y José Antonio Meade bajó a 16 por ciento. Aquí cabe anotar que al decir del periodista Álvaro Delgado (El Heraldo, 30 de enero), el encuestador de ese periódico, el señor Buendía, asimismo trabaja para la campaña de Anaya, lo cual trae un conflicto de intereses muy serios que debe investigar el INE.

Por otro lado, un sondeo de Indermerc apunta: Claudia Sheinbaum bajó de 37.1 por ciento a 33.7 por ciento; Alejandra Barrales fue de 24.1 de preferencias a 27.6 y Mikel Arreola descendió de 11.5 a 8.6 (periodo de diciembre al 15 de enero).

Como notaremos, ni haciendo dupla en la ciudad de México, ni recibiendo a militantes que se fueron del PAN, el PRD y Morena, ambos personajes, Meade y Arriola, han salido de los terceros lugares, más bien han empeorado su situación.

Máxime que Meade, imitando a su cuate, Peña Nieto, dijo “resolvido”, en lugar de resuelto, lo que hizo que él mismo se pusiera a hacer una plana para conocer el idioma español (sic que recuerda al señor Simpson), algo que ignoran los actuales tecnócratas, especialmente los que están en Hacienda.

Dice bien la compañera Estela Livera en Youtube (29 de enero): Hay varios funcionarios que han expresado: “volvido”, “abrido”, “resolvido” y “No saben ler”. Esto último el señor Nuño cuando fue secretario de Educación, quien está apuntadísimo para sustituir a PepeMid en cuanto el dedo pinolero lo designe.

Por ello, no es de extrañar que un reporte acerca de la educación en México nos alerte que alumnos de secundaria no saben sumar o restar; que sólo 5.1 por ciento de estudiantes de ese nivel pueden realizar operaciones matemáticas complejas y únicamente el 8.3 por ciento tiene la capacidad para analizar textos (Milenio, 25 de enero).

Con esos políticos, financieros, empleados del FMI educados en universidades extranjeras, se puede esperar poco, no obstante que vengan con doctorados. Pero hay otros peores que obtuvieron títulos en universidades patito.

Por otro lado, ¿enviar nuestro petróleo a Venezuela y/o Rusia? Es de risa loca. Ambos países son grandes productores y exportadores de crudo. Es más, hay gasolineras venezolanas en Estados Unidos, no obstante las malas relaciones entre ambas naciones, por ello seguramente Trump no lanza una ofensiva mayor contra Nicolás Maduro, y utiliza a Luis Videgaray para censurar al régimen sudamericano.

Mientras tanto, acá a pesar de la propaganda insistente, la reforma energética ha traído como resultado que importemos el 67 por ciento del gas y el 71 por ciento de las gasolinas. Por ello, entre otras cosas, en esta época de frío el precio de ambos productos ha subido en serio.

¿Quién esparce los rumores? Como siempre los que tienen mayor dinero para hacerlo, ya sean políticos y empresarios que no están de acuerdo con un candidato, algo que ya vimos de 1988 pasando por 2006 y 2012. Pero también lo que se llama en la jerga periodística: Bucareli News, existente antes de los fake news.

En este aspecto, Peña Nieto puede estar contra las redes sociales, pero las utiliza de muy diversas maneras.

Según Alberto Escorcia del sitio loquesigue.tv hay hasta 75 mil cuentas falsas de las llamadas peñabots. Y al decir del periodista, Daniel Lizárraga, y el experto en mecatrónica, Abel Jonathan, existen más de 640 mil cuentas de esos peñabots en Facebook y un millón 261,093 en tuiter (ver el artículo de Gabriel Sosa Plata en Sin Embargo del 30 de enero).

¡Despierten! La guerra sucia va en aumento.

El INE tiene la palabra.