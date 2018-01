Moreno Valle está detrás de los audioescándalos; conmigo no va a poder: Doger

Al solicitar su registro como precandidato del PRI a la gubernatura, Enrique Doger Guerrero acusó al ex mandatario del PAN Rafael Moreno Valle Rosas de estar detrás de la campaña negra que se desató en su contra, la cual ha echado mano de conversaciones privadas para atacarlo en los últimos días.

Aseguró que las grabaciones se obtuvieron a través de estrategias de espionaje de las que han sido víctimas los abanderados de oposición en diversos procesos electorales.

“Es la guerra sucia de Moreno Valle, es lo que siempre hace, espiar y denostar a los rivales, lo ha hecho siempre, lo ha hecho con Blanca Alcalá, lo hizo con Enrique Agüera, con Enrique Doger no va a poder”, advirtió el ex alcalde de Puebla capital y ex rector de la BUAP.

Desde que se amarró su candidatura a Casa Puebla en el CEN, medios de comunicación locales han difundido dos audios de conversaciones telefónicas de Enrique Doger, una de las cuales tiene como interlocutor al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien se encuentra en prisión acusado de corrupción.