Exigen presidentes de comunidad de Papalotla al edil cumplir con la ley

Los presidentes de comunidad San Buenaventura, Panzacola y San Marcos del municipio de Papalotla denunciaron ser objeto de presuntas omisiones por parte del edil Jesús Herrera Xicohténcatl, entre ellas que no son tomados en cuenta en la sesiones de cabildo.

Ante ello, el presidente de comunidad de San Buenaventura, Delfino Arenas exigió al alcalde de extracción priista que cumpla con lo que establece la legislación en la materia, en virtud de que como representantes populares tienen derecho a conocer y estar informados de los temas que se tratan en las sesiones de cabildo.

“Lo único que pedimos es que se cumpla la Ley Municipal, lo que se viene omitiendo como los cabildos ordinarios y extraordinarios, debemos ser llamados. Hay muchas omisiones en cuanto a que no sabemos muchas cosas, hay muchos puntos que no se están llevando a cabo”, denunció.

Reveló que otra inconformidad de las tres presidencias de comunidad es la forma como el cabildo ha decidido distribuir y aplicar el presupuesto que le ha sido etiquetado al municipio, pues si bien reconoció que sí hay aplicación de recursos, el problema es que no es de forma equitativa.

“Todos somos hijos de Papalotla, todos debemos ser tratados iguales. Independientemente de que no tengamos hoy los presidentes de comunidad un voto (en las sesiones de cabildo), debemos ser tratados igual, somos integrantes de un ayuntamiento, llamados a los cabildos ordinarios, extraordinarios, juntas, asambleas, a cualquier actividad que realice el ayuntamiento”, abundó.

Aseguró que su protesta no tiene que ver con tintes políticos, sino que se les trate de manera justa, “cuando llegamos acá debemos olvidarnos de los colores, independientemente del partido por el que hayamos llegado, eso no tiene que ver. Lo único es que muchas acciones no se están llevando a cabo como dice la Ley Municipal”.

Previo a la entrevista con Delfino Arenas, unos vecinos de ese municipio realizaron una protesta pacífica mientras se realizaba el evento de entrega de recursos del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc) en la explanada de la presidencia municipal.

“Nos mandaron los presidentes de comunidad de San Buenaventura, Panzacola y San Marcos, del municipio de Papalotla, ellos fueron los que nos dieron estas pancartas para que las presentáramos porque no tienen voz ni voto en el cabildo, como no los toman en cuenta eso es lo que quieren”, refirió una de las manifestantes.

Delfino Arnas no quiso dar más detalles de su inconformidad con el argumento de no querer causar polémica, por lo que dijo que más adelante convocará a una rueda de prensa para “que tengamos los fundamentos reales y les digamos que es lo que exactamente está fallando en el municipio”.

No descartó la posibilidad de recurrir al Congreso local para exponer sus demandas.