Pide INE a autoridades sensibilidad para dotar de recursos necesarios al ITE

El Instituto Nacional de Elecciones (INE) aspira a que exista sensibilidad por parte de los Poderes Legislativo y Ejecutivo para dotar al Instituto Tlaxcala de Elecciones (ITE) de los recursos suficientes y necesarios para que cubra la parte que le corresponde en la organización de las comicios concurrentes que se celebrarán el próximo 1 de julio.

Así lo manifestó el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Jesús Lule Ortega, quien abundó que las respectivas áreas de ambos organismos todavía no han definido los montos que deberán aportar en dichos trabajos, de ahí que pidió a los diputados y al gobierno del estado tener sensibilidad en caso de el ITE deba contar con más recursos de los que le fueron autorizados para el presente ejercicio fiscal.

El funcionario electoral fue entrevistado sobre la solicitud de ampliación presupuestal por 51 millones de pesos que presentó el Consejo General del ITE al Congreso local para cubrir gastos que implican la organización de las elecciones de julio próximo, pues a decir de la presidente de ese organismo, Elizabeth Piedras Martínez, los 75 millones de pesos que le fueron etiquetados para este año, son insuficientes para ello.

Ante ello, Lule Ortega informó que tanto el INE como el ITE aún analizan el anexo financiero “de qué es lo que le toca al Organismo Público Local Electoral (OPLE) aportar para las actividades conjuntas que tenemos en esta elección y qué va a aportar el INE, de tal manera que creo que ambas cosas deben trabajarse conjuntamente, para que las autoridades electorales tengamos las condiciones necesarias para cumplir cada uno con nuestras responsabilidades”.

Observó que una parte del presupuesto que se va a invertir en las elecciones concurrentes debe salir del presupuesto del estado y específicamente del presupuesto del ITE. “Obviamente lo que esperamos es que el OPLE de Tlaxcala tenga los elementos para desarrollar sus actividades y esto es los recursos económicos suficientes, esperamos sensibilidad en el análisis de la solicitud de ampliación presupuestal”.

Expuso que los rubros prioritarios que deben cubrirse tienen que ver con los proyectos específicos del proceso electoral, como documentación, material electoral y la parte que le corresponde al ITE del equipamiento de las mesas directivas de casilla, la parte que les corresponde del pago de los sueldos, salarios y prestaciones del personal de los supervisores y capacitadores electorales tanto del orden federal como del local que se van a contratar para la elección.

Lule Ortega aseguró que no ha recibido solicitud alguna por parte del ITE para intervenir ante el Congreso local y el gobierno estatal para la autorización de la ampliación presupuestal, pero “no es nuestro papel el realizar esa labor, simple y sencillamente como me han preguntado del tema he fijado la postura de la institución”.

Por otro lado, informó que ante el incremento que se ha registrado de afluencia ciudadana en los módulos del INE para hacer trámites sobre su credencial de elector –que es entre el 15 y 20 por ciento con respecto a la primera quincena del mes de enero—se aplicará un operativo especial para atender todas las solicitudes.

Recordó que la fecha límite para realizar estos procedimientos es el 31 de enero, por lo que en los módulos que están fuera de las oficinas fijas del INE el horario de atención será hasta las 8 de la noche, mientas que los módulos fijos que tienen un local ex profeso para ello, se atenderá hasta las 24 horas.

“Si a las 24 horas del día de mañana no fuera la capacidad instalada de los módulos suficiente para atender a todos los ciudadanos que acudan, entregaremos fichas programadas para que en los siguientes tres días puedan los ciudadanos acudir a realizar su trámite y nadie se quede sin su credencial para votar”.

Los trámites que pueden hacerse hasta este 31 de enero son inscripciones por primera vez, cambios de domicilio, modificación de datos, reposición de credencial por extravío, por deterioro o bien por cualquier causa que el ciudadano acude al módulo.