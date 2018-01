Calla INE Puebla ante campaña negra contra López Obrador

El presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Marcos Rodríguez del Castillo, se negó a emitir un pronunciamiento sobre la campaña negra que se desplegó en Puebla contra el precandidato presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador.

“La autoridad electoral más que hacer llamados, debe recibir las denuncias correspondientes”, arguyó el árbitro de la elección en entrevista, al término de la sesión pública de este día.

Hasta el momento, Rodríguez del Castillo aclaró que no se ha presentado ninguna queja contra las llamadas que reciben miles de poblanos en sus dispositivos móviles desde ayer, con grabaciones en contra de López Obrador.

En caso de que se tramite una queja, dijo que el INE abriría un procedimiento sancionador “para hacer las investigaciones correspondientes, deslindar responsabilidades y, eventualmente, llegar a una sanción”.

En el marco de la campaña negra contra López Obrador, el representante de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Luis Blancarte Morales, propuso discutir en asuntos generales de la sesión del Consejo Local la propaganda contratada por los aspirantes de Morena al Senado de la República, a fin de convocar al instituto a cumplir con su responsabilidad de contabilizarlos dentro del tope de las precampañas.

Rodríguez del Castillo y los consejeros Lucía Manzano Romero, Gerardo Sánchez Yanes y Claudia Maribel González Ramírez votaron en contra de discutir el punto, cometido que lograron al lograr la mayoría.

En entrevista posterior al acto público, el consejero Jordán Miranda Trejo explicó que apoyó con su voto el debate del tema propuesto por MC, debido a que el órgano electoral tiene que mostrar apertura ante todas las voces que integran el Consejo Local.

La postura de Miranda no solo la respaldó el representante de MC, Jorge Luis Blancarte Morales, sino también el representante del PT, aliado de Morena en esta elección, Germán Elvira Rayón. Ambos lamentaron la cerrazón del presidente del INE en entrevistas por separado.

“Considero que el consejo tienen la amplitud para discutir estos temas y dar una salida técnica, no ser tan tajantes. Esas negativas estrictas de lo voto y no lo acepto nos deja esa sensibilidad de por qué no quieren generar la apertura”, expresó Elvira Rayón.

En tanto, Blancarte manifestó: “Me parece muy mal del órgano electoral que se nieguen a escuchar cuestiones del propio proceso electoral, sino van a discutir eso, entonces qué vamos a discutir, ¿lo que ellos quieran o lo que a ellos les parezca interesante? Es cerrazón de los consejeros”.

Rodríguez del Castillo argumentó que votó en contra de discutir el asunto porque el reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales establece que en asuntos generales se tratarán tópicos de “obvia y urgente resolución que no requieran lectura previa de documentos”.

“A mí me pareció que este tema por su trascendencia sí requería conocimiento previo de los antecedentes, por ello mi voto fue en contra de tratarlo en asuntos generales; no porque desdeñe la importancia de un asunto de esta naturaleza”, sostuvo.