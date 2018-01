Vega: Deloya es desconocido por las bases del PRI y tiene cercanía con Mario Marín

Juan Manuel Vega Rayet, quien fue designado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como su candidato a la Diputación Federal por el Distrito 13, admitió que el postulante del tricolor a la alcaldía de la capital, Guillermo Deloya, puede no ser lo suficientemente conocido por las bases de dicho instituto político, pero señaló que tiene el perfil para ser “ampliamente reconocido por la sociedad”.

En una entrevista con esta casa editorial, al ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Puebla se le cuestionó si el pasado de Deloya como secretario particular del ex gobernador Mario Marín Torres no acarreará descrédito para su campaña, a lo que Vega respondió que “cada persona es responsable de sus actos” y que se deben juzgar los actos del llamado “góber precioso” como suyos y no como compartidos por el ahora abanderado priista a la presidencia municipal de la Angelópolis.

Vega Rayet consideró que la candidatura de Enrique Doger Guerrero a la gubernatura del estado “es favorable” , pero advirtió que los priistas deben trabajar unidos, porque el ex rector de la Universidad Autónoma de Puebla “no puede ganar solo, necesita de todos”.

Indicó que si en estos momentos el abanderado a la Presidencia de la República por el PRI, José Antonio Meade Kuribreña se encuentra en el tercer lugar de las encuestas, esa situación puede revertirse porque “aún quedan muchas cosas por ver” en la contienda electoral.

Sobre las críticas acerca de que el Revolucionario Institucional llega sin cohesión a la brega comicial en Puebla, Juan Manuel Vega Rayet puntualizó que le toca justamente a Doger Guerrero ejercer su liderazgo y lograr la unidad del partido.

Finalmente, el también ex alcalde de Izúcar de Matamoros aseveró que la candidatura a diputado “es un premio, pero no de consolación”, después de que buscaba la postulación a titular del Poder Ejecutivo: “acepté la candidatura a diputado porque me lo pidió mi partido y yo quiero a mi partido y haré lo que sea mejor para él, no como otros cobardes que buscaban la candidatura a gobernador y ahora están desaparecidos”, sentenció.