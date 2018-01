Niega Algredo ser responsable de rompimiento de Movimiento Ciudadano con PAN, PRD y PAC

El ex candidato a la gubernatura, Edilberto Algredo Jaramillo rechazó alguna responsabilidad en la ruptura que tuvo su partido Movimiento Ciudadano con PAN, PRD y PAC y que les impidió participar en la coalición por Tlaxcala al Frente en la búsqueda de las diputaciones locales y de paso, aseguró que el único responsable de esa decisión es el presidente de su partido, Refugio Rivas Corona.

Incluso, dijo desconocer los motivos de dicha determinación, ya que aseveró que “nunca participé en las mesas que tuvieron los dirigentes de los cuatro partidos, esa fue una resolución que no dependió de mí y en verdad, desconozco los motivos y las circunstancias de todo esto”.

Hace una semana el líder de Movimiento Ciudadano, Refugio Rivas Corona dio a conocer que “por un berrinche personal” de ese instituto político decidió romper la coalición para competir en las elecciones por la renovación del Poder Legislativo local, denominada Por Tlaxcala al Frente, que ahora únicamente forman PAN, PRD y PAC.

Sin querer personalizar, sostuvo que la “necedad” de exigir la candidatura a diputado local del distrito 13, con cabecera en Zacatelco, que fue demanda para el ex diputado local y federal y ex candidato a la gubernatura, Edilberto Algredo Jaramillo, rompió los acuerdos “y se dejó todo lo que teníamos avanzado y las grandes posibilidades de triunfo en la mayoría de los distritos electorales”.

El dirigente de Movimiento Ciudadano, abundó que entre las dirigencias estatales de los cuatro partidos políticos que formarían esta coalición “hubo entendimiento a partir de meses de trabajo”, pero al final, las aspiraciones “muy personales de alguien” obligó a Movimiento Ciudadano a “romper y ahora debemos trabajar en las peores condiciones para impulsar candidatos propios y competitivos en los 15 distritos electorales”.

En entrevista, el ex diputado federal y local, así como ex alcalde de Xicohtzinco negó cualquier responsabilidad, al asegurar que “realmente yo no tuve nada que ver en eso, yo estoy haciendo mi trabajo, es él (Rivas Corona) quien estuvo en las mesas de trabajo, así que esa determinación no fue mía, claro que no, incluso, alguna vez le solicité que me invitara a las mesas de negociación y dijo que no, él fue el único responsable de que no se llegaran a acuerdos”.

Entonces por qué se dice que fue un berrinche personal, por la búsqueda de usted de la candidatura en el distrito 13 local, se le cuestionó.