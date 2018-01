Acción Nacional no es el morenovallismo, aclara Eduardo Rivera

Ante la ausencia del grupo político que encabeza el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas en su registro como precandidato a la alcaldía de Puebla, Eduardo Rivera Pérez aclaró que el PAN no es el morenovallismo y que su fortaleza se encuentra en su empuje entre el electorado.

Además, afirmó que se siente victorioso porque su partido a nivel local lo reivindicó al apoyar su postulación, dejando atrás el episodio de confrontación que generaron los diputados de Acción Nacional cercanos al ex mandatario que aprobaron su inhabilitación en la revisión de la cuenta pública 2013.

Entrevistado en el programa radiofónico Ultra Noticias, tachó la sanción del Congreso local de “ilegal” y “arbitraria”, al tiempo de garantizar que ganará en tribunales federales el litigio que emprendió contra el Poder Legislativo.

Rivera solicitó el registro como precandidato ayer en un acto masivo que congregó a los principales liderazgos del panismo tradicional, mientras el grupo morenovallista solo envió a dos representantes: Martha Érika Alonso Hidalgo, esposa de Moreno Valle y candidata virtual a la gubernatura, así como el funcionario estatal Mario Riestra Piña.

Al ser cuestionado si confía en que la estructura morenovallista lo apoyará en la jornada electoral del 1 de julio próximo, Rivera dijo que confía en el PAN como institución que acerca a los ciudadanos a la política.

“Yo no confío tanto en una persona en particular, creo que esa es mi visión distinta de Acción Nacional, yo no creo que Acción Nacional sea el morenovallismo, el anayismo o sea el riverismo”, apuntó.