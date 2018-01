17 ataques han sufrido policías federales en los últimos 7 meses en Puebla

Tehuacán.- En los últimos siete meses se han cometido 17 ataques a corporaciones policiacas en el estado, la mayoría de ellos en la zona que comprende el triángulo rojo y hasta Esperanza, según contabilizó Teófilo Gutiérrez Zuñiga, comisario de la Policía Federal en el estado.

De esos ataques han resultado lesionados por arma de fuego cuatro elementos de esa corporación, saldo que para el comisario no es muy elevado si se toma en cuenta que del lado de los delincuentes también han tenido heridos en un número más elevado, lo cual dijo se debe a que la policía lleva a cabo su trabajo con compromiso y responsabilidad.

Gutiérrez Zúñiga manifestó que la policía a su cargo ha ido avanzado en lo que al trabajo de investigación se refiere, por lo que detectan con más facilidad los puntos donde opera la delincuencia de modo que se dan acciones con mayor precisión contra las bandas criminales.

Explicó que la Policía Federal no dará un paso atrás ante la delincuencia, sino que cada vez se profesionaliza más para hacer frente a esas bandas, para lo cual señaló que se requiere también el apoyo de la ciudadanía, la que quiere una Puebla tranquila, porque son los habitantes los que pueden tener información valiosa que contribuya al trabajo de las corporaciones.

Teófilo Gutiérrez aseveró que se necesita consolidar una estrategia integral de seguridad, donde se cuente con la coordinación de las policías en los tres niveles de gobierno y la participación ciudadana, de modo que se ponga un cerco a los delincuentes, ya que en número “los que se oponen a la paz son menos”.

Respecto al hecho de que en algunas de las detenciones que se han logrado se trata de ex policías o hasta policías en activo, destacó que lamentablemente no se puede negar que hay malos elementos, ante lo cual se procede con todo rigor hacia los culpables de delitos sean o no uniformados.

El comisario expuso que así como se reconocen los errores, es importante que también se haga notar la labor de los elementos que cumplen con su deber dentro de las corporaciones, por lo que pidió a la población ver también esa parte positiva del trabajo de los elementos policiacos.