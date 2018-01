Rechaza SNTE que asambleas implique suspensión de muchos días de clase

El secretario general de la sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ignacio Díaz Grande rechazó que la celebración de sus asambleas para elegir a sus delegados al Congreso Nacional Extraordinario implique la suspensión de clases de una mayor cantidad de días, pues solo se realizarán en dos fechas.



Estas asambleas de la sección 55 del SNTE tendrán lugar los días 29 y 30 de enero en instalaciones las delegaciones sindicales, mientras que el 31 de este mismo mes se llevará a cabo un congreso general de donde saldrán electos los representantes de esta fracción sindical al Séptimo Congreso Nacional Extraordinario que se celebrará en febrero próximo.



Refirió que de estas actividades de tipo sindical tiene conocimiento el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Manuel Camacho Higareda, pues desde el 10 de enero pasado se le entregó un documento y la convocatoria emitida por el SNTE para la realización de estas asambleas delegacionales.



“Emitimos una convocatoria, de esa se les dio plazo de un mes para que se señale día y hora para que se reúnan en las delegaciones, tenemos 53 delegaciones, donde se realizarán las asambleas delegacionales, ahí, de manera democrática eligen a quienes los van a representar como delegación”.



Abundó que posteriormente, el 31 de enero, los delegados electos participarán en el congreso donde presentarán una propuesta sobre los 15 temas establecidos en la convocatoria, entre ellos la calidad educativa, el modelo educativo, de los cuales saldrá un documento para ser presentado en el Congreso Nacional.



Díaz Grande asentó que estos trabajos por parte de la sección 55 del SNTE se realizarán en dos días, por lo que rechazó que esto implique la suspensión de clases un mayor número de fechas, “solo son dos días y es una convocatoria nacional estatutaria” y de la cual tiene conocimiento el titular del sector, Manuel Camacho Higareda.



“Solo son dos días, no más. Son 350 escuelas, el primer día se eligen de 100 escuelas, pero de una manera seriada y al otro día se elige al resto de los delegados. No se han suspendido clases”, comentó el líder sindical, quien abundó que en las 53 asambleas delegacionales participarán los 4 mil 300 agremiados a la sección 55 del SNTE. Informó que serán electos alrededor de 100 delegados.



Por otro lado, el dirigente sindical aseguró que ya fue saldada la deuda que tenía la sección 55 del SNTE con el Hospital Humanitas, por lo que ya se regularizó el servicio a los agremiados, “pagamos hasta el mes de noviembre, en diciembre y en enero no, porque no hay pagos”.



Es de recordar que el año pasado, este nosocomio colocó en sus instalaciones un aviso sobre que la suspensión de la atención de los agremiados a esta organización sindical, presuntamente por el adeudo en el pago de los servicios prestados.