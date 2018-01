Martha Érika cómplice de su marido en el asesinato del niño de Chalchihuapan: Lagunes

La ex diputa federal Violeta Lagunes acusó que Martha Érika Alonso Hidalgo, esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle y aspirante a Casa Puebla por Acción Nacional, es cómplice del asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, así como de los crímenes, feminicidios, encarcelamientos, atrocidades y represión contra opositores durante el sexenio de su marido.

Así lo señaló a nombre del colectivo “Todos para todos, Ruta Cinto”, durante una rueda de prensa donde exigió a los tres poderes del gobierno esclarezcan la verdad en cada uno de los casos de presos políticos, así como los crímenes de estado cometidos en el periodo morenovallismo.

La ex panista sostuvo que en el caso Chalchihuapan, bandera de la represión sistemática en el sexenio pasado, generó indignación mundial por el crimen del menor y violentar los usos y costumbres de un pueblo originario.

“El caso Chalchihuapan fue la más escalofriante forma de estrenar la Ley Bala en Puebla, se re victimizó a la madre de José Luis, Elia Tamayo, provocando que tuviera que aceptar la indemnización bajo amenaza o de lo contrario la comunidad seguiría pagando las consecuencias. Todo para maquillar el gobierno de Moreno Valle que quería ser candidato a la presidencia de México”, argumentó.

En ese sentido, dijo que Martha Érika Alonso, quien fue la “primera dama” y ex presidenta del Sistema DIF Estatal, no alzó la voz ni defendió en su administración los derechos humanos de las niñas y los niños en Puebla.

Por lo tanto, sostuvo que la precandidata a la gubernatura por el partido de derecha fue cómplice en estos años del asesinato del niño José Luis, así como de la represión que sufrió Chalchihuapan y muchas comunidades de la entidad.

“Ella no puede decir ahora que ya no se apellida Moreno Valle, sino Alonso Hidalgo, para que no le atribuyan la conducta fascista de su esposo”, reclamó.

Ante lo expuesto, reclamó que Martha Érika se deslinde de Moreno Valle, exija la Alerta de Violencia de Género para Puebla y se pronuncie por los casos de espionaje y terrorismo que encabezó su cónyuge.

“Ella es la continuidad de reelección de Moreno Valle”, acotó.

En su oportunidad, el activista Ricardo Jiménez Ávila señaló que Martha Érika y su marido Rafael Moreno Valle “van a cargar con el asesinato de José Luis y con la vergüenza toda su vida”.

Refirió que la esposa del ex mandatario “se avergüenza de su pasado, pero de manera oportunista hoy quiere ser gobernadora de Puebla, prolongando la gestión morenovallista por tres gobiernos consecutivos”.

En ese sentido, Ricardo Jiménez aseveró que no tan solo Martha Érika tiene que pagar, sino también el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que fue cómplice en todo este proceso represivo que padecimos los poblanos.

“Martha, Moreno Valle y los candidatos del PRI son cómplices de la represión; que a la población no se le olvide en este periodo electoral”, exhortó.

Por último, Violeta Lagunas informó que este lunes presentará un documento ante el Congreso local para proponer la creación de una comisión especial que investigue y de seguimiento a la represión en el sexenio morenovallista.

El propósito –dijo- es que se impongan sanciones privativas de libertad, multa, destitución e inhabilitación a cada uno de los funcionarios responsables, contra quienes se atrevieron a realizar cualquier crítica o protesta durante el sexenio pasado.

También demandó la renuncia inmediata de Víctor Carrancá, el fiscal General del Estado, quien ha sido la principal arma de represión contra todos los líderes sociales en la entidad; además de la salida del juez de lo Penal del distrito judicial de Cholula, Alejandro León Flores, por mantener injustamente encarcelado a Israel Pacheco Velázquez.

Finalmente, solicitó se otorgue Amnistía a Israel Pacheco, quien se encuentra encarcelado porque no quiso apoyar la candidatura a la alcaldía del actual gobernador Antonio Gali Fayad, por defender los derechos de los trabajadores del Ayuntamiento de Puebla.