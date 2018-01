Falta de conocimiento y capacitación en PGJE impide atender feminicidios: Sánchez

La falta de capacitación a empleados, de los diversos rangos, como ministerios públicos de investigación, peritos y demás, todos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ha provocado que en Tlaxcala no se haya dictado una sola sentencia por el delito de feminicidio, consideró la diputada local Guadalupe Sánchez Santiago.



Por ello, demandó a la administración estatal brindar mayor preparación jurídica, académica y técnica, así como dotar de las herramientas profesionales necesarias, al personal de esa dependencia que encabeza el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Tito Cervantes Zepeda.



“Fundamentalmente ha sido falta de capacitación y como cambiamos el sistema penal, la falta capacitación por parte del ministerio público para que tengan la información y puedan calificarla como feminicidios, eso es lo que ha pasado y en estos últimos meses hemos estado viendo casos que deben ser calificados como feminicidio, las organizaciones civiles lo han estado pidiendo y voy hacer eco para proteger la vida de las mujeres y el derecho humano fundamental que es la vida”, consideró la también presidente de la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas.



Es de citar que Tlaxcala, el delito de feminicidio fue incluido en el Código Penal desde el año 2012; pero dos años después, los diputados realizaron diversas reformas para incluir las causales y definir una penalidad más alta; sin embargo a la fecha no existe una sola sentencia o proceso penal por ese delito.



En ese sentido se estableció que será feminicidio cuando: la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.



Además cuando haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; cuando la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; y cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público



La legisladora panista insistió en que es urgente que en Tlaxcala se implemente un protocolo para la actuación e investigación en feminicidios para garantizar que los asesinatos de mujeres se analicen con perspectiva de género.



“También el tema de que se reconozca en las averiguaciones previas, se califique el feminicidio, no hay una sentencia de feminicidio porque no hay una averiguación calificada como feminicidio sino que son calificadas como homicidios, cuando en realidad se han tratado de feminicidios, en este sentido yo voy a presionar en la Procuraduría del estado a que se reconozca y se califique por los agentes del ministerio público como feminicidio, porque es una realidad de cómo ha habido asesinatos de mujeres, que las han matado por su condición de ser mujer, son asesinatos que están encuadrados dentro del tipo penal de feminicidio y no se procede así”, concluyó.