Solo dos morenovallistas acudieron al registro de Eduardo Rivera

Eduardo Rivera Pérez solicitó su registro como precandidato del PAN a la presidencia municipal de Puebla en un acto público que contó con el apoyo de solo dos representantes del grupo morenovallista: la aspirante a la gubernatura Martha Érika Alonso Hidalgo y el funcionario estatal Mario Riestra Piña.

El respaldo mayor provino del grupo de panistas tradicionales al que pertenece Rivera, el cual a su vez se ausentó del registro de Alonso del jueves pasado.

“Yo no fui porque no me invitaron”, alegó el ex senador y principal operador en Puebla de Ricardo Anaya Cortés, Humberto Aguilar Coronado sobre su ausencia en la inscripción de Alonso.

Ante las versiones extraoficiales de que el grupo del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas no apoyará la candidatura de Rivera, Aguilar expresó: “yo esperaría que fuera (el PAN) en una misma línea”.

La participación de Alonso como abanderada a la gubernatura y de Rivera como candidato a la alcaldía de la capital la definió el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), como parte de una estrategia de unificación que busca superar la división del partido en Puebla para hacer frente al proceso electoral de este año.