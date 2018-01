Deja de operar Tarjeta sin Hambre; los Comedores Comunitarios atenderán necesidad de alimentos

Al dejar de operar en este año el programa Tarjeta sin Hambre, el de Comedores Comunitarios ampliará la cobertura de necesidades de alimentación de la población con una capacidad económica menor, pero la lista de beneficiarios será definida por la propia comunidad, precisó el delegado de Diconsa, Daniel Constantino Chávez.



A partir de 2018 Prospera ya no entregará la Tarjeta sin Hambre, la cual estaba dirigida a sectores de alta y muy alta marginalidad y atendía un padrón de aproximadamente mil 116 tlaxcaltecas y sus familias, quienes recibían determinada cantidad en productos básicos; sin embargo no estaba focalizado con claridad, explicó.



“Como siempre, hay quien abusa, y algunos beneficiarios al ver las diferencias de precios que se ofrecían y los del mercado, compraban de más en algún artículo que no requerían, lo hacían por cajas o por bultos que no iban a consumir en un mes. Eso distorsionaba un poco el propósito”.



Por tanto –añadió-, este programa de Comedores Comunitarios ya se encuentra focalizado hacia la atención de necesidades de sectores con menor capacidad económica, por lo que combatirá el hambre.



La población beneficiaria es determinada por la propia comunidad, la cual conoce quién requiere realmente de este apoyo, por lo que el padrón no es definido por ninguna dependencia gubernamental, acentuó.



Actualmente este esquema opera en 15 municipios del estado, seleccionados con base en estadísticas del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



El año pasado, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) abrió en Tlaxcala 16 espacios de este tipo, y en 2018 pretende incorporar entre 15 y 20 más, lo cual significa que hay una focalización más directa y precisa, anotó.



“Ahí se le da de comer a la gente que no tiene otras posibilidades de comer, quienes no tienen condiciones para alimentarse, pueden ir para ser atendidas, pues se les da las comidas necesarias para su sustento“. El precio del menú es bajo, de cinco a 10 pesos máximo, pero está en función de la decisión de integrantes de los comités comunitarios, agregó el funcionario federal.



“Son comidas muy ricas, y como dice el eslogan de este programa, sana, variada y suficiente, porque se pretende que sean alimentos que realmente nutran y que sean aceptados por la sociedad, con buen sabor y bien preparados”.



Enfatizó que esto representa “un avance muy importante” en la política social. Es un programa dirigido por Sedesol y en el que Diconsa, como integrante de este sector, abastece con productos para la elaboración de los platillos.



En algunos casos, el gobierno estatal participó con el equipamiento de algunos comedores. Recordó que en una visita realizada a Tlaxcala, el subsecretario de Sedesol Javier García ofreció la apertura de 15 o 20 más en igual número de municipios. Este programa está garantizado en los cuatro municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre: Huamantla, Zitlaltepec, San Pablo del Monte y Tequexquitla, “pero se amplía aún más”, dijo.