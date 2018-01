Comenzarán a bajar casos de influenza en Tlaxcala: Sesa

Aunque el número de casos de influenza incrementó en la última quincena de diciembre de 2017 y la primera de este año en la entidad, éstos comenzarán a disminuir a partir de esta semana, indicó el titular de la Secretaría de Salud (Sesa), Alberto Jonguitud Falcón.



El funcionario expuso que existe esta posibilidad, de acuerdo con reportes del Sistema Nacional de Vigilancia sobre la Influenza de la Secretaría de Salud (Ssa) federal, los cuales si bien no están concluidos al 100 por ciento advierten que la incidencia de esta enfermedad es la esperada, pero se prevé que comience a bajar a finales de enero.



“Hay un incremento de casos a partir de la segunda quincena del mes de diciembre de 2017 y la primera del mes de enero de este año, parecer ser, no se puede decir porque los informes no están completos, que puede empezar a bajar para finales del presente mes la incidencia de enfermedades respiratorias”, abundó.



Indicó que en la entidad se tiene un registro de 80 casos de personas con este tipo de enfermedad, de los cuales 70 son por el virus H3N2 “de la no peligrosa”, cinco “son de la influenza B que todavía es menos dañina y cinco con H1N1, entonces esperamos que ya vaya de salida”.



“Afortunadamente está predominando un tipo de virus que no es peligroso, que es el H3N2, sí hay circulación del que es un poco más agresivo que es el H1N1, de hecho hay una sola defunción por este motivo en Tlaxcala, pero el comportamiento parece que va a empezar a disminuir los casos a finales de enero”, insistió.



De acuerdo con Jonguitud Falcón, por el número de registros, Tlaxcala ocupa un lugar importante a nivel nacional, pero esto se debe “a que el reporte de casos proporcionalmente con el número de habitantes es mayor y porque hacemos una mayor vigilancia epidemiológica, sin embargo, tenemos solo 80 casos con corte a la semana pasada”.



Aseguró que la Sesa cuenta con suficiencia en el medicamento para los casos que se tengan que tratar, mientras que la vacunación contra la influenza ya alcanzó más el 90 por ciento, pues “de más de 240 mil vacunas se han aplicado más de 220 mil en el estado, lo cual habla de una cobertura muy importante”.



El funcionario estatal resaltó que de los casos más graves de influenza que se han presentado en Tlaxcala desde que comenzó la vigilancia epidemiológica, hace casi 9 años, y que terminaron con fallecimiento de los pacientes, el 90 por ciento de estas personas no se aplicaron la vacuna contra ese mal.