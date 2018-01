Estos días hemos estado recibiendo desde múltiples espacios, mensajes diversos en torno al género, desde la violencia ejercida hacia las mujeres que tiene como su versión más cruel el feminicidio, pasando por las manifestaciones en contra del acoso laboral encabezadas por actrices de Hollywood que se convierten en activistas, seguido de un centenar de mujeres en Francia que se manifiestan porque no se confunda la galantería con acoso, hasta llegar a los constantes discursos en cine y televisión en contra de estas temáticas. Un ejemplo interesante lo da la sutileza con que en La Forma del Agua (2017), de Guillermo del Toro, se hace evidente el problema en la normalización de la violencia por parte de los personajes de la trama, dejando ver que los monstruos no son necesariamente como los pintan. Hace un par de semanas escribí sobre los ínfimos sueldos que perciben las jugadoras de la liga mexicana de futbol en comparación con los que reciben sus compañeros de la versión varonil de la misma liga y expuse la absurda e injusta disparidad en este sentido. Hoy, terriblemente, son otros los motivos para escribir este texto. Hoy van nueve feminicidios en Puebla para el momento en que escribo estas líneas. 9 mujeres que han sido asesinadas de manera especialmente cruel precisamente por ser eso: mujeres. Destaca el asesinato –previa violación– de una niña de 11 años a manos, según las indagatorias, de su padrastro. Recientemente discutía con alguien especializada en temas de género y violencia si podríamos hablar de que este sujeto estaría padeciendo alguna patología y me dijo que ella pensaba que no, que el problema es que la mujer es considerada un objeto que se convierte en moneda de cambio o simple adminículo a ser utilizado por cualquiera cuando así lo decida, para ser desechada de inmediato. Los últimos años han sido de auténtica ignominia y vergüenza para gobiernos y sociedades pues los números van en aumento y no son precisamente los indicadores económicos. Son los de pobreza, violencia, corrupción y un largo etcétera que nos hacen preguntarnos si es que merecemos lo que vivimos.

Hace unos días, Jorge Castañeda en un artículo publicado en el New York Times auguraba que venía la “Tormenta Perfecta” por tres razones a saber: los cambios en las políticas impositivas del vecino del norte que beneficiarán a sus empresarios y reducirían la inversión en nuestro país; la ralentización o caída de las negociaciones del TLC que también traería problemas de inversión extranjera, y las elecciones a la presidencia en donde la figura central, sin duda, es AMLO. “El problema no es tanto si López Obrador, el ex jefe de gobierno de Ciudad de México, ganará –es el claro líder de las encuestas–, sino si la comunidad empresarial extranjera y nacional cree que lo hará. Parece que sí y que ya están actuando en consecuencia, con lo cual están propiciando el inicio de una profecía autoproclamada. Más allá de si las predicciones de que sería otro Hugo Chávez o Luis Echeverría –el presidente populista en México de la década de los 70– sean válidas o no; la cuestión es si los inversionistas creen en ellas. También parece que sí y están retrasando sus proyectos en curso o posponiendo los nuevos hasta después de la elección”. Bien, coincido en lo general con el análisis, pero pienso que se queda corto, no deliberadamente, sino por falta de espacio. La tormenta perfecta resulta ser una combinación de meteoros que harán que terminemos vapuleados a final del año. No se trata de una tormenta, sino de una especie de apocalipsis lento que nos encamina a un escenario en verdad catastrófico.

Sea que veamos la cuestión macro, como Castañeda, o que visualicemos lo local y asumamos que van nueve, o que son 4 mil los restos humanos encontrados en una fosa común en Coahuila, según reportó Proceso el 22 de enero pasado. Si mis cálculos no son incorrectos, pudiéramos estar hablando de varias decenas de personas encontradas en esas narco–fosas. Mientras esto sucede, los pre candidatos tanto grandes como chiquitos, partidistas como independientes, se desgañitan para hacernos llegar mensajes hueros de toda dimensión, desde la consabida y resobada idea de la siembra de la semilla de bondad, conspiraciones de todo tipo, increíbles empatías con los de abajo o los del común cuando nunca les han preocupado, y un sinfín de vacuidades que no nos llevan a nada, enriquecidas por la banalidad abultada de las redes sociales que todo lo comparte sin que traiga consecuencia. Y van nueve, no dejemos de decirlo para que no se nos olvide. Y lo peor del caso, es que vendrá la décima. No peco de agorero del desastre, sino que conozco y exhibo nuestra sociedad machista y violenta, que está más cómoda asumiéndose de esa manera pues lo contrario implicaría cambios profundos que no se darán so pena de perder supuestas “masculinidades” y “virilidades” centradas en el pene y su funcionamiento como el eje central de todo el comportamiento humano, como ariete introductor de voluntades verticales. Nunca la sana sexualidad, nunca el amor, nunca la convivencia: siempre la posesión, la dominación, la violencia. Pene en el trabajo, pene en la escuela, pene en la calle, en el camión, pene mientras conducimos el auto, pene en la política, pene en los deportes, pene en la casa. Una sociedad fálica en todos los sentidos. Y van nueve, que no se nos olvide.