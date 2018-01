Llama Canaco a tres niveles de gobierno a combatir la informalidad en la capital

Los tres niveles de gobierno deben emprender acciones para que la actividad informal no gane más terreno en la ciudad de Tlaxcala y con ello esta demarcación sea una copia de Apizaco en cuanto a este problema, advirtió la presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) de la capital, Alejandra López Sánchez.

Entre las acciones para combatir la informalidad, dijo que el gobierno debe emprender procesos de mejora regulatoria para la expedición de licencias de funcionamiento y permisos de protección civil.

López Sánchez indicó que la informalidad en Tlaxcala ha tenido un incremento significativo, “yo veía en años pasados que era un poquito menos la tolerancia de otorgar permisos, pero desgraciadamente en últimas fechas alrededor de la central camionera hay muchísimo puesto ambulante y claro que le pega al comercio formal porque es una competencia desleal”.

Alegó que los informales se ahorran el pago de la renta de un local y no pagan ningún impuesto, contrario a lo que promueve la Canaco de que los negocios se unan a la formalidad y que no dejen de cumplir con sus contribuciones, a pesar de los incrementos que se autorizaron para este ejercicio fiscal.

Criticó que haya personas que con el pago de una cuota módica al ayuntamiento o no sé cómo funcione, éstas puedan ejercer el comercio sin pagar todos los impuestos.

Es más, Alejandra López consideró que ha sido un fracaso el operativo emprendido años atrás por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) para hacer barridos en las calles e invitar a los negocios a que formalicen sus actividades.

“La verdad es que vemos que no ha funcionado mucho, creo que se tienen que redoblar los esfuerzos para combatir el ambulantaje porque está práctica va en detrimento de quienes sí están formalizados, pero no hay que dejar que crezca, no vamos a permitir que seamos otro Apizaco más”, enfatizó.