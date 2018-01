Presentan la antología Z con los cuentos de 28 estudiantes de preparatorias de la UAP

Un total de 28 jóvenes escritores ven reunidos y publicados los textos que fueron trabajados, durante dos años, durante un taller escolar de literatura. Bajo el título de Z, antología de cuentos, el volumen publicado por Fomento editorial de la UAP deja conocer a una generación “más descarada, pero también más responsable y consciente”.

Esos adjetivos, son dados por el escritor y coordinador del taller Óscar Alarcón quien detalla que está reunido el trabajo de “28 chavos”: 27 alumnos de la preparatoria Emiliano Zapata y uno más de la preparatoria Alfonso Calderón, ambas de la Universidad Autónoma de Puebla.

Durante una entrevista previa a la presentación –ocurrida este jueves 25 de enero en la prepa Zapata, con la presencia de algunos de los nóveles escritores-, el editor señaló que el libro es el resultado del taller de cuento, que él imparte desde hace seis años en dicha escuela.

Expuso que si bien anteriormente –en 2011- había aparecido otro libro denominado Zapato: antología de divulgación literaria, bajo la coordinación de Rodrigo Durana, esta nueva antología significa “un mayor empuje por tener un ISBN” (siglas en ingles del International Standard Book Number o Número Internacional Normalizado del Libro, en español), que permite una mejor distribución.

Alarcón destacó que en la antología Z incluye a cuatro de los ganadores del concurso de cuento para preparatorias emitido por la Universidad Iberoamericana de Puebla, además de Brandon Sánchez Vázquez, ganador del segundo lugar en el Concurso Nacional de Poesía Joven Amapola Fenochi, que organiza el gobierno del estado de Puebla.

El taller, expuso, parece que concuerda con la frase de que “cualquiera puede escribir”, ya que los alumnos que han pasado por él, “siempre tienen algo que decir, ya que sin ser lectores avezados, parecen tener una experiencia total” de las cosas.

Detalló que los jóvenes escritores abordan temas como el amor, el despertar erótico o la muerte, de manera frontal y diversa, proponiendo historias diversas como el amor entre personas del mismo sexo.

Asimismo, “les gusta generar ciertas dudas y enfrentarse a las instituciones: a sus padres, a la escuela, al poder”.

El autor del libro Veintiuno, 20 charlas con escritores, acotó que los jóvenes parecen estar todo el tiempo haciendo ficción, lo mismo en su Facebook que en su Twitter o en sus diarios digitales, en donde cuentan no lo que les pasa de manera real, sino lo que les gustaría que pasara.

“En el libro narran acerca de la música, de los comics, de los memes. Hay humor e historias sobre el despertar de la vida. No dejan de sorprenderse: desde lo simple a lo complicado.

“Se puede decir que no es la misma generación de hace 10 años, no tienen que ver con aquel tiempo porque el planeta ya no es el mismo. Ahora son más descarados, pero a la vez más responsables y más conscientes. No son el futuro sino el presente, y tienen clara su responsabilidad social, la cual asumen sin pesar”, expuso Oscar Alarcón.

El libro Z, antología de cuentos, está disponible en las librerías universitarias: en su sede del centro ubicada en la avenida Juan de Palafox y Mendoza 229, y al interior del Complejo Cultural Universitario.