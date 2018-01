Del, por y para el pueblo, pero ¿Quién es el pueblo? En Tlaxcala no se observan diferencias abismales entre los grupos o estratos sociales. Se declara como la sociedad menos desigual del país. Pero no es una sociedad homogénea, por razones de género, ingresos, educación, trabajo, religión, etc., etc.

No existe un pueblo tlaxcalteca –en singular– sino muchos pueblos tlaxcaltecas –en plural. Los resultados de la última elección local reportan la participación de siete partidos o alianzas. De las que cuatro obtienen, en promedio, 2, 4 o 6 por ciento, uno con 18 por ciento y dos que se disputan el primer lugar con 30 y 33 por ciento.

Un año antes (2015) en la elección de diputados federales participan 11 actores. Uno de ellos alcanza 28 por ciento de la votación y le siguen con 15 por ciento, 13 por ciento, 9 por ciento, 7 por ciento. Hasta quienes apenas logran el 0.73 por ciento.

Las precampañas muestran un escenario en el que todo es blanco o negro, bueno y malo. Pero es de llamar la atención un discurso en esa lógica binaria. Quien no está conmigo, está contra el pueblo.

De ahí la pregunta: ¿Quién es el pueblo? De primera intención diríamos que es toda la población que habita en un territorio determinado. Así es común que se refiera uno al pueblo de San Lucas, de San Buenaventura, de Ocotlán, etc., etc.

En un nivel más amplio, el pueblo de Tlaxcala, el pueblo de México o el pueblo de Estados Unidos. Pero ninguna de estas sociedades, por muy pequeña que sea, es una entidad homogénea. Sobre todo, a partir de reconocer que son habitados por una gran diversidad de personas.

De ahí que resulte peligroso el que la clase política, los medios de comunicación y los seguidores de determinados candidatos, consideren que quien vota por una opción diferente a la suya es retrógrada, estúpida, corrupta, etc., etc.

La opción de cada uno es respetable, nadie puede abrogarse el derecho de asumir, como lo hizo Luis XIV L’État, c’est moi, parafraseada como el pueblo soy yo. Del, por y para el pueblo, son muchos pueblos.