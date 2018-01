La sexta ronda del TLCAN será decisiva

Muy poco se ha acordado en las cinco rondas de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) realizadas hasta ahora. Las informaciones oficiales dan cuenta que se han cerrado los capítulos correspondientes a las Pequeñas y Medianas Empresas, así como el de Comercio Electrónico, el de Transparencia y Prácticas Regulatorias. Sin embargo, los temas emblemáticos colocados por el gobierno de Estados Unidos (tales como las reglas de origen de la industria automotriz, que quieren pasarla de 62.5 por ciento a 85 por ciento del contenido regional y que 50 por ciento sea de contenido estadounidense, así como la eliminación del Capítulo 19, referente a la solución de controversias, el tema de las exportaciones temporales agrícolas mexicanas, como los estándares laborales de México y la cláusula “sunset” que daría por terminado el acuerdo comercial cada cinco años), no se ha alcanzado ningún acuerdo al respecto. El gobierno de Estados Unidos ha reiterado que están perdiendo la paciencia con la resistencia que Canadá y México han puesto frente a sus propuestas y que no han presentado contrapuestas a las demandas colocadas por ellos. El presidente Donald Trump ha señalado que a menos que México y Canadá hagan concesiones se mantendrá el acuerdo comercial. Para ellos la renegociación pasa por obtener concesiones que le permitan reducir su déficit comercial, impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo, y de no conseguir eso, cancelarán el TLCAN. El presidente Trump ha manifestado que la manera en que se logre un mejor acuerdo comercial, es acabar con el actual. Tal postura la ha mantenido desde que estaba en campaña presidencial, donde cuestionaba los acuerdos comerciales multilaterales y se pronunciaba por acuerdos bilaterales, con los cuales impondrá más claramente su fuerza en la negociación, a favor de sus objetivos.

Los equipos negociadores están urgidos de presentar resultados a la reunión de ministros que se realizará el 29 de enero, que permitan asegurar la continuidad del TLCAN y de las negociaciones. Para alcanzar ello, el gobierno mexicano ha mostrado flexibilidad en sus posiciones frente a los temas controversiales fijados por Estados Unidos. Frente a la cláusula de término del TLCAN cada cinco años, que fijó Estados Unidos, México ha propuesto que se evalúe cada cinco años, pero que no se termine, y si dicha revisión no le gusta a EU y si no hay forma de modernizar el acuerdo comercial, tal país tendrá la opción de salirse. Y más recientemente, el secretario de Economía del país, ha sugerido flexibilidad en las reglas de origen, a pesar que la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ha señalado que es inalcanzable aumentar las reglas de origen de la región, tanto para ellos, como para la industria estadounidense. Al respecto cabe decir que Estados Unidos si tiene condiciones de sustituir importaciones para aumentar el componente nacional de lo que produce y exporta, y más con la reforma tributaria aprobada por el Congreso, que generará mayor excedente a las empresas para incrementar la inversión y la capacidad productiva en dicha dirección. En cambio, México no tiene capacidad financiera, ni productiva para que el mayor componente regional sea mexicano. De tal forma, la posición del gobierno de aceptar la ampliación del componente regional, es conceder a Estados Unidos que 50 por ciento sea de ellos, para así puedan reducir el déficit de comercio exterior, a costa de que México vea reducido el superávit comercial que tiene con tal país. Es de presuponer que el gobierno mexicano cederá en muchas de las demandas de Estados Unidos a fin de mantener el TLCAN, y con ello el flujo de inversiones que ello representa, para seguir produciendo y exportando hacia dicho país, a pesar que ello se traduzca en menor superávit de comercio exterior, y al acontecer ello, se tendrá menor crecimiento económico, y mayor desempleo. Ello va aparejado al discurso de Donald Trump que ha dicho que “México puede pagar el muro indirectamente a través de modificaciones en el acuerdo comercial”. Es decir, se otorgarán concesiones para que ellos puedan reducir el déficit comercial, e impulsar el crecimiento y la generación de empleo. Con ello México terminará perdiendo, no solo desarrollo industrial y agrícola y generación de empleo, sino que le generará a dicho país condiciones financieras para la construcción del muro fronterizo.

El gobierno mexicano no ha antepuesto los objetivos y la soberanía nacional frente al discurso denigrante de Trump contra nuestro país, ni de la posición de éste de imponernos condiciones que nos llevarán a tener menos industria, menos condiciones de crecimiento, empleo y bienestar. México no debe sustentar su dinámica en el libre comercio, en el cual hemos sido perdedores, y nos ha llevado a depender del exterior y de las decisiones que ahí se toman. Se debe regular el comercio exterior, como los flujos de capital, para reducir la vulnerabilidad externa, y tener margen para flexibilizar la política económica a favor del mercado interno.