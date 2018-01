El crimen ya es legal y gobierna

No es sólo la nueva Ley de Seguridad Interior, que legaliza la militarización y niega que paramilitares, policías, jueces y espías gubernamentales no estén coludidos con la economía y la sociedad criminales. Tampoco son sólo las leyes que permitieron expropiar a la nación de hidrocarburos, de biodiversidad, de tierras, agua y bosques, que permiten la minería criminal a cielo abierto y la fractura de la tierra para tener un gas que envenena y mata la naturaleza.

Son además otras leyes criminales como la que hace posible acabar con contratos colectivos, bilateralidad en las relaciones laborales y la mínima preocupación por las condiciones de trabajo y de vida de los que se emplean precariamente, rasurados, pelones de toda prestación y seguridad socialeswww.elzenzontle.org

Y es asimismo la ley que pone una mordaza a las voces que utilicen formas que les parecen ofensivas a su “prestigio” en las redes sociales y en los medios de comunicación, en especial las comunitarias e independientes que hablan con verdad desde abajo y la a la izquierda. Y si la mordaza no sirviera, ahí está la advertencia de que los crímenes contra periodistas crecen sin detenerse ni castigarse.

Aparentemente hay leyes para encubrir o moderar el crimen cotidiano contra mujeres llamado feminicidio, o la desaparición forzada, o el desplazamiento forzado, o las ejecuciones extrajudiciales y las judiciales. En todas esas leyes se incorporan frases sobre “el respeto a los derechos humanos” y “protocolos para reprimir con cuidado alos derechos”, pero los crímenes continúan y cada que una madre de asesinadas o de desaparecidos descubre algo de la verdad ocultada o despreciada por el poderoso funcionario en turno, la impunidad continua, nadie hace caso a sus denuncias.

Ahora el pueblo, la sociedad civil como la llaman quienes les parece poco hablar de pueblo organizado, ha repudiado en todo el país con resonancia mundial durante los últimos meses del año 2017 la promulgación de la Ley de Seguridad interior con multitud de argumentos, y, con testimonios precisos de los males que ha acarreado que militares del ejército y la marina estén en las calles y en las comunidades, mientras crecen todo tipo de crímenes y se consolida la economía ilícita del narco, de la trata y tráfico de personas, del trasiego de armas, de la venta de órganos humanos, el saqueo de recursos, el huachicol con las gasolinas y con el agua, del lavado de dinero, de los paraísos fiscales externos y los paraísos de la corrupción internos, del robo a las empresas y a los fondos de los estados, del fraude hormiga o elefante en la salud, la educación, en las vías de comunicación y las viviendas, de las masacres y las matanzas por sicarios, del despojo por grupos entrenados por fuerzas armadas o que ocupan a ex miembros de ellas.

Pero eso no le basta al presidente, a los diputados y senadores, a los partidos, incluso a los candidatos que o no se atreven o juran por el honor de la milicia y por el suyo que no habrá represión persecución y muertes a manos de las fuerzas armadas cuando estas ya están ahí y los hechos muestran que no se detienen con los llamados de las “buenas conciencias”. Esto es asi pues las mandatan las grandes empresas, los capitales que desde Estados Unidos cuentan con el plan que ordena legalizar el crimen y que el caos que genera se reordene con la intervención militar legalizada para que a nadie se culpe de tanta muerte, despojo y desaparición.

En 2018, las elecciones y la lucha por sobrevivir a una economía encarecida que genera más pobreza y desigualdad quizás distraiga por un tiempo la exigencia popular de detener el crimen legalizado que impone un cerco a la protesta, la libre expresión y la convivencia pacífica. Quienes se organizan y tienen memoria y valor, saben que la preparación, la organización y el autogobierno comunitario y popular de la defensa de territorios, derechos, organizaciones y vidas sigue siendo la única vía de sobrevivencia digna. Lo demás es el crimen legalizado al servicio del capitalismo mundial y de su régimen.

La militarización de México made in USA

¿Qué fue primero, el huevo o la serpiente?

Aprobada por diputados y senadores la Ley de Seguridad Interior y en medio de las denuncias, y protestas populares, de órganos de derechos humanos nacionales e internacionales, los mandos militares mexicanos Enrique Peña Nieto y Salvador Cienfuegos a la cabeza (aparentemente) han querido mostrarse felizmente moderados por este golpe que legaliza la militarización que vivimos por lo menos desde hace 10 años.

Su “moderación” consiste en bajar el perfil de sus declaraciones en espera de que sea la Suprema Corte de Justicia la que determine si el contenido de la legislación viola la norma constitucional. El respeto del ejecutivo a los poderes legislativo y judicial es otro maquillaje quizás innecesario para encubrir el golpe que da a las fuerzas armadas facultades de policía, permite que ocupen tiempos indefinidos calles, caminos y comunidades, pasa por encima de autoridades estatales y municipales, burla los derechos humanos establecidos para separar a los militares de tareas civiles de seguridad civil, incrementando el autoritarismo, el espionaje y el terror que inhiba la protesta social.

Atrás de esa Ley y de la actitud vergonzante de los mandos de las fuerzas armadas está un plan que cada dia se viene conociendo: si pareciera que la LSI fue una “exigencia de los militares” para cuidar no solo su imagen y encubrir los crímenes de estado que ejecuten soldados y marinos, en realidad forma parte del Plan del Comando Norte de los Estados Unidos que abarca a México, Centroamérica y el Caribe para imponer su geopolítica dentro del esquema de seguridad nacional imperialista, conocida aquí como Plan Mérida y sus medios de control fronterizo para la región centroamericana, y que sostienen el acuerdo económico-militar ASPAN, entre Canadá, Estados Unidos y México.

El Pentágono yanqui incentivó durante este ciclo la participación de militares en el combate a las drogas en México, a pesar del alto costo en vidas y en dinero y los escasos resultados en el control de la delincuencia organizada.

Aunque analistas militares estadunidenses admiten el fracaso de esa estrategia y advierten que la disminución de la violencia en México debiera basarse en una reforma policial y de defensa que aumente el sueldo a policías y soldados para reducir las probabilidades de que sirvan a las organizaciones delictivas, lo que hasta ahora ha ocurrido y seguirá es que las fuerzas militares quedan como eje del control de un mercado de armas droga, personas, órgano, monedas y minerales agitado hasta el caos y la reorgazación de grupos del crimen organizado, que son poderes gobernantesen regiones del país.

En medio del falso debate en las cámaras legislativas mexicanas, el exembajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, declaraba para los militares estadunidenses que sus colegas mexicanos estaban en sintonía con el Pentágono, decididos a mantenerse en el combate a la delincuencia organizada, al gusto de EEUU.

El diplomático dijo que este escenario se preparó, y él participó a cargo de la legación estadunidense en México entre 2011 y 2015, en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, promotores de un ordenamiento jurídico para legitimar la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad en tiempos formalmente de paz.

En la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos, en New London, Connecticut, el 29 de agosto pasado, Anthony Wayne aseguró que el personal castrense mexicano comparte el enfoque del Pentágono para enfrentar directamente a la delincuencia organizada y no sólo el flujo de sus mercancías ilegales. Según él, México pronto se dio cuenta de que sus policías nacionales y locales no estaban listas, argumento de las autoridades para ocupar a los militares con protección legal.

Según un reporte del blog estadunidense especializado en conflictos armados Small Wars Journal, en aquel encuentro realizado en la Academia de la Guardia Costera estadunidense el jefe del Comando Sur, Kurt Tidd, aseguró que los socios militares de Estados Unidos en la región “buscan mejores formas de desarticular a las organizaciones delictivas antes que concentrarse en cortar el flujo de los bienes que trafican de manera ilegal”. Además de trata de personas, mencionó la cocaína, los opiáceos, el oro, animales exóticos y plantas.

La idea es “enfocarse en los retos de una seguridad en la que las actividades de la cadena criminal se consideran parte de actividades terroristas.” Con el pretexto de “debilitar estas cadenas” se decidió usar las habilidades militares y a profesionales de inteligencia para cumplir la misión, señaló el jefe del Comando Sur.

Un pueblo rigurosamente vigilado

A esto se agrega la información reciente de la revista Forbes de que, además de utilizar de manera ilegal el programa espía Pegasus para interceptar las comunicaciones de periodistas y defensores de derechos humanos, el gobierno mexicano habría adquirido el Sistema de Intercepción Ilimitado (ULIN, por sus siglas en inglés), desarrollado por la empresa de origen israelí Ability Inc.

Este sistema -con costos entre cinco y 20 millones de dólares- permite a un gobierno interceptar llamadas, mensajes de texto y datos de geolocalización de los celulares de sus víctimas de manera “casi indetectable”. Cuestión que se legaliza con la Ley de Seguridad Interior.

A diferencia de Pegasus, que requiere instalarse en el celular de la víctima para espiarlo, el ULIN aprovecha una falla en el sistema de telecomunicaciones -en el Sistema de Señales número 7-, así accede a los mensajes de texto, llamadas y datos de geolocalización de cualquier celular, solo con el número de la línea telefónica.

Según Forbes, un supuesto exempleado del área de ventas de Ability Inc. le informó que el gobierno mexicano adquirió el sistema, lo cual confirmaría que México se convirtió en “uno de los mayores compradores de tecnología de vigilancia”.

Este es un plan que actualiza e intensifica el espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos como los del Grupo Internacional de Expertos Internacionales que estudió la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como de luchado@s sociales y de organizaciones políticas.

La seguridad de Estados Unidos es en realidad la de las empresas transnacionales y sus megaproyectos, los costos económicos, políticos, sociales y principalmente de vidas y libertades del pueblo mexicano son puestos en manos de fuerzas arrodilladas al imperio del crimen legal (transnacionales y bancos) e “ilegal” (los mismos capitalistas asociados en la economía ilícita).

Es la hora de denunciar el nido dónde se creó el huevo de la serpiente represiva.

(Con base en notas de Reforma, Forbes y Proceso)

www.elzenzontle.org

zenzontle@elzenzontle.org

zenzontle2004@gmail.com