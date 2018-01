La reforma educativa es perfectible, considera dirigente del SNTE

El secretario general de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Demetrio Rivas Corona consideró que la reforma educativa es perfectible y en una eventual revisión a este decreto, adelantó que la organización gremial hará algunos planteamientos.



Al dirigente respondió lo anterior ante el planteamiento del precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, de que si gana las elecciones del próximo 1 de julio derogará la reforma educativa diseñada por la administración del presidente Enrique Peña Nieto.



Rivas Corona consideró que la reforma educativa es perfectible y que en una posible revisión del decreto se debe escuchar las opiniones de los maestros, padres de familia y de los alumnos,



“Tiene que ser perfectible y lo ha venido haciendo. Quienes representan y quienes tienen las diferentes responsabilidades no hemos alcanzado la perfección, porque los actores principales son los trabajadores de la educación, pero también debemos escuchar a los padres de familia, a los propios niños, debemos revisar muchas cosas en el planteamiento de la reforma”.



El dirigente sindical negó que la aplicación de la reforma educativa haya causado división entre el magisterio, por el contrario, aseguró que existe compromiso de los trabajadores de la educación de ir a la vanguardia para mejorar la enseñanza a los alumnos.



“No es que nos venga a dividir, tenemos que asumir un compromiso y retos, no estamos para que en estos tiempos podamos improvisar, no estamos en momentos en no enfatizar que quienes son los protagonistas, los actores, los que cotidianamente pese a las condiciones en que se encuentren las instalaciones, siempre los trabajadores de la educación han estado pendientes y a la vanguardia de ir acorde a esas exigencias”.



De acuerdo con Rivas Corona, los candidatos que resulten ganadores en las elecciones que se celebrarán el primer domingo del mes de julio próximo deben comprometer su respeto hacia las instituciones, entre ellas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,



“Cuando me refiero al respeto a las instituciones es precisamente ello. El SNTE como tal siempre ha sido una institución propositiva, transformadora, siempre ha sido una organización que busca beneficio para las familias. Si en la propuesta de quien resulte se tenga que revisar esos temas tengan la seguridad que el sindicato estará presente, siempre en beneficio de las familias mexicanas. Ese es un compromiso que se tiene”.