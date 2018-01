El flujo de migrantes continúa con una tendencia a la baja en 2018: Dávila

Al transcurrir los primeros días de 2018, el flujo de migrantes centroamericanos mantiene una tendencia a la baja, porque el tren se ha convertido en un medio inseguro para trasladarse hacia la frontera con Estados Unidos, aseveró el representante del albergue “La Sagrada Familia”, Elías Dávila Espinoza.



Esta situación prevaleció durante 2017 y aún continúa –señaló-, independientemente a la temporada invernal, cuando generalmente se registra una disminución. Del 1 de enero a la fecha, solo han arribado a esta casa alrededor de 50 personas en esta condición.



“De hecho sigue igual el flujo de migrantes, es bajo todavía, de por sí por la época, los fríos están muy fuertes. Hay pocos en este momento en el albergue. Para ellos es muy difícil cruzar hacia el centro porque vienen de las partes calurosas del país, desde Chiapas, Tabasco y Veracruz”.



Al llegar a las zonas frías –indicó- ellos resienten el cambio brusco del clima, por lo que ante esta circunstancia de ambiente gélido, el albergue ha modificado su política interna y ha instruido al velador abrir las puertas a migrantes que arriben durante la noche y madrugada. Por cuestiones de seguridad, en otras temporadas el acceso es en horarios que no implican riesgos.



“Se ha pedido tomar medidas de precaución para el ingreso de personas, porque algunas que no son migrantes, pudieran entrar con otras intenciones, meterse a la mala”, agregó.



El viernes pasado se encontraban en esta casa únicamente cinco centroamericanos, entre ellos dos adolescentes y un hombre que al descender del ferrocarril se golpeó, pero hasta ahora nadie ha requerido quedarse más tiempo para convalecer por cuestiones de resfriado, enfermedad o lesión sufrida durante el trayecto.



Comparativamente con 2016 “observamos que a pesar de que hacía mucho frío, los migrantes pasaban a Apizaco, pero en 2017 y en este año sentimos que no hay incremento, que la tendencia continúa”, recalcó.



Reiteró que la ruta por tren “ya es peligrosa para este sector, por todo lo que vive a bordo, las agresiones y amenazas, como que ellos ya están buscando otras alternativas, que pudieran ser menos peligrosas”.



A cada persona que llega a este albergue se le dota de una prenda invernal para que pueda continuar su camino hacia el norte del país, donde las temperaturas también son bajo cero, por eso Dávila Espinoza conminó a la sociedad a donar este tipo de ropa, a efecto de ayudar a esta población en tránsito. “Hay que tenderles la mano”.