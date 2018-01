Aspiraciones y trabajos electorales de diputados no debe afectar labor parlamentaria: Cuatecontzi

El coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local, Cesar Fredy Cuatecontzi Cuahutle rechazó que las aspiraciones políticas y de reelección de sus compañeros de fracción y del resto de los grupos parlamentarios afecte el trabajo legislativo.



Lo anterior al argumentar que el último periodo ordinario de sesiones concluye el 29 de abril, antes del inicio de las campañas electorales constitucionales y en el caso del sol azteca, la definición de candidatos a diputados locales será resuelto por consejeros estatales, de ahí que no realizarán campañas internas que distraigan la labor parlamentaria de éstos.



“Creo que no afectaría y te digo por qué, ahorita por parte de los diputados y cada partido tiene su método de elegir a su candidato y en el caso de nosotros en el PRD los distritos a los que pertenecemos y nos registramos para ser reelectos es un proceso interno y en ese proceso interno donde será determinado el candidato a través de los consejeros estatales no va a haber una elección interna, como luego se había dado una elección abierta”.



Pero esas campañas y sus aspiraciones afectan su labor como Legislativo, porque se distraen de esa labor, se le inquirió.



“Creo que no, claramente ya escucharon el tiempo de este periodo que será del 15 de enero al 29 de abril y no afectará en nada, si fuera una elección en el que hay que hacer precampaña y visitar a la gente porque tienen que ir a votar, entonces sí, pero no creo no afecta”, reviró.



De esta manera, Cuatecontzi Cuahutle confió en que el proceso electoral en marcha no afecten el trabajo legislativo de lo que resta del mandato constitucionales de los actuales diputados locales.



“No va a afectar porque va hacer una decisión del partido y de las diferentes decisiones de los liderazgos y acuerdos que se lleguen a dar, al menos en nuestro caso vamos a seguir trabajando en esta función”, detalló.



Ello luego que al igual que él, así como los diputados perredistas Nahúm Atonal Ortiz, y Adrián Xochitemo Pedraza, oficializó su intención por competir por la reelección en sus respectivos distritos electorales. Mientras que el perredista Alberto Amaro Corona, busca contender en la elección al Senado de la República.



En tanto que en el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los seis diputados locales Eréndira Cova Brindis, Ignacio Ramírez Sánchez, Martín Rivera Barrios, Mariano González Aguirre, Arnulfo Arévalo Lara y Enrique Padilla Sánchez, buscarían participar en los comicios del próximo 1 de julio toda vez que han presentado su carta intención de participar en el proceso interno para definir a sus candidatos.