Ecocidio en Cuetzalan: el hotel Villas Cuetzalan tala un cerro para ampliar instalaciones

En el transcurso de la tercera semana del mes de noviembre del año pasado ocurrió un delito ambiental grave en la junta auxiliar de Xocoyolo del municipio de Cuetzalan del Progreso. El cerro Octimaxal cuya vegetación principal era propia del bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla, fue devastado con el propósito de ampliar las instalaciones turísticas del Hotel Villas Cuetzalan. Su responsable y al parecer propietario es Rigoberto Cordero, quien contrató a un grupo de personas de la misma comunidad de Xocoyolo para cortarlo todo, después el fuego provocado hizo el resto.

Cordero realizó tal acción sin permiso alguno y violando las disposiciones del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Cuetzalan (POET), aún cuando se trate de propiedad privada.

Por acuerdo del Organo Ejecutivo del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan se presentó una deniuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), misma que fue derivado a las oficinas de Puebla. Sin embargo, hasta el lunes de esta semana, casi un mes después de presentada, la dependencia no había dado respuesta a los peticionarios.

La zona devastada pertenece a una Unidad de Gestión Ambiental con la política ambiental de Conservaciónidentificada como02-Xoco-02. El POET determina no cambiar ni modificar el uso del natural del suelo, en el que solo se destacan acciones y actividades que vayan a mantener y asegurar la calidad ecológica del bosque, la conservación de las especies animales y mantener la calidad ecológica de los manantiales.

El bosque mesófilo devastado, pertenece a una zona de cuenca alta cuya importancia radica en los manantiales que abundan y abastecen a la población cuetzalteca quienes se verán afectados, se detonarán otros problemas por la interrupción de los ciclos naturales del agua, de la flora y la fauna y los servicios ambientales.

Estropeó el paisaje, antes de llegar al Pueblo Mágico de Cuetzalan por la carretera federal Puebla-Cuetzalan, pasando la entrada a Xocoyolo se puede ser testigo de éste ecocidio.

Lo realizado presumiblemente por el señor Cordero, es un delito ambiental grave que debe ser sancionado con todo el peso de la ley.

El Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, COTIC, realizó la denuncia y argumentó el delito ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente- Profepa-, se espera que dicha instancia proceda a lo correspondiente.

Los integrantes del COTIC en Xocoyolo fueron a poner una queja ante el ayuntamiento de Cuetzalan fueron a protestar por la tala, que funcionarios del mismo fueron a hacerle una visita para ver qué había pasado y le pidió al propietario que reforestara, pero Cordero los mandó por un tubo diciendo que era compadre de Moreno Valle y el predio era propiedad privada. El terreno está en litigio porque el propietario murió dos meses antes de los hechos, sin que demostrara la propiedad del predio.

Niegan denuncia

Carlo Foose Derec, representante del Departamento Jurídico del Hotel Villas Cuetzalan, en coordinación con el Despacho de Abogados de los Hoteles Petit de la República Mexicana, envió una carta dirigida a esta casa editorial, en la que aseguró que no es propietario del predio forestal devastado, que no tiene ampliaciones y que Rigoberto Cordero no es el dueño del sitio.

“El Hotel Villas Cuetzalan no es el propietario de dicho predio, no está en ampliación, y no es el dueño la persona mencionada, no teniendo que ver nada en este asunto. Por tal motivo se exige la corrección de tal artículo, ya que se está difamando al establecimiento.

“De igual manera estaremos en contacto con el Cotic (Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan) y su representante para que aclare dicha denuncia o procederemos legalmente”.