Universidad y maternidad en tiempos neoliberales

Desde mi práctica personal he optado por contribuir, desde la academia y el activismo, a procesos colectivos en busca de la equidad, la justicia social y el respeto. Esto me ha permitido coincidir en espacios de diálogo con mujeres y hombres de pensamiento crítico, que concuerdan con la necesidad de modificar la realidad actual a una posible realidad social más humanizada. Esto no significa una única forma de pensar el mundo, sino, al contrario, pensamientos y experiencias variopintas que posibilitan debates y diálogos polifónicos.

Las universidades han sido un espacio de encuentro. Sin embargo, no deja de sorprender toparse con actitudes subsumidas a la lógica mercantilista imperante es esas instituciones. Las universidades deben ser un espacio para la construcción de conocimiento diverso que promueva el pensamiento crítico, creativo y transformador, que contribuya a la formación de profesionistas comprometidos con la ética, capaces de ser hombres y mujeres proactivos a las necesidades de las personas, no del sistema, sino de la sociedad. Sin embargo, para sorpresa de quien escribe, recientemente pude vivenciar una experiencia personal que me lleva a reflexionar en torno a la mercantilización y subordinación de las universidades. Me queda claro que esto no es una novedad, sin embargo, soñadora como suelo ser, idealizo ciertos espacios colectivos pensándolos alternativos y contrahegemónicos, y no deja de ser frustrante cuando la realidad no se corresponde con el sueño.

Como madre es triste notar como la maternidad sigue siendo cuestionada y considerada una limitante para participar plenamente en algunos espacios sociales. La noción madreacadémica resulta una subjetividad subalterna y, más aún, en los procesos de flexibilización laboral impuestos por el neoliberalismo. La productividad como parámetro fundamental en la lógica capitalista, cuantifica y no cualifica la construcción de conocimiento. En las universidades esto contrasta con el ideal de ser un espacio para la generación colectiva de conocimiento transformador. Lejos de eso, las universidades se convierten en maquilas, subsumidas a las políticas neoliberales como espacios para la reproducción del estatus quo. Esto implica que gran porcentaje de la población no acceda al lugar privilegiado que es la universidad y la producción académica también queda subordinada a ciertos intereses.

A las mujeres se nos exige ser solteras, sin hijos y multifuncionales para acceder a las universidades. Las mujeres somos incluidas o excluidas en los procesos de aprendizaje y de generación de conocimiento de forma inequitativa. Al ser las universidades espacios altamente estructurados, fácil y estratégicamente son subordinadas a las lógicas del poder neoliberal, filtrando violencias por condición de género, clase, etnia, sexualidad, entre otras. Consagran las lógicas represivas de la productividad, la vigilancia y el control laboral. La maternidad y las complejidades de la vida cotidiana de las mujeres (impuestas social y estructuralmente) limita acceder en condiciones de equidad en las universidades, donde se reproducen injusticias, silencios y exclusiones que el neoliberalismo promueve. Toca recuperar la esencia de las universidades para que vuelvan a ser espacios potenciales para la equidad y cambio social.

Para ampliar la reflexión se puede consultar: http://www.tandfonline.com/ doi/full/10.1080/09540253.2017.1296116