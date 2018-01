En represalia, la Sedena cancela tres actos al gobierno de Cholula por controversia constitucional

En una semana, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) canceló tres actos al gobierno de San Pedro Cholula, como represalia a la controversia constitucional presentada en contra de la Ley de Seguridad Interior, denunció el alcalde José Juan Espinosa Torres.

Se trata del rompimiento del convenio de colaboración de seguridad que desde hace cuatro años tenía la Sedena con el Ayuntamiento cholulteca; además de la cancelación del concierto para este domingo de la Sinfónica de la Zona Militar, y la negativa a entregar mil cartillas del servicio militar para el mismo número de jóvenes de la localidad.

Durante la jornada de gobierno, efectuada en San Juan Calvario, Espinosa Torres anunció que la próxima semana buscará personalmente al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, para primero que se conozcan y en segundo término para que escuche los argumentos de la reforma legislativa impugnada.

En ese sentido, el edil lamentó la reacción por parte de la Sedena, al señalar que el gobierno de Cholula es gente de bien y decente, pero tampoco advirtió vamos a permitir algún tipo de reacción que lastime al gobierno municipal.

“Estos tres actos nos preocupan y demuestran la falta de sensibilidad y conocimiento de la obligación que tenemos los tres órdenes de gobierno para coordinarnos en materia de seguridad pública y del servicio que otorgamos a la población”, declaró.

Informó que en esta semana, la Sedena les canceló el convenio de colaboración y devolvió dos camionetas nuevas que habían entregado a la Zona Militar, sin dar una explicación al municipio.

“Después me entero que también cancelaron la presentación de este domingo de la Sinfónica de la Zona Militar, en el marco de las actividades que culturales; y cuando el secretario general acudió a recibir las cartillas, pues el servicio militar nacional se da a través de los gobiernos municipales que participamos en la convocatoria, resulta que no nos la entregan las más de mil piezas y tampoco nos dan información”, reveló.

Por esta razón, argumentó que buscará sostener una reunión con el general Cienfuegos, “para explicarle cuáles son las razones estrictamente jurídicas por la que presentamos la controversia”.

Al respecto, el alcalde dijo que no quiere revanchas ni sorpresas, como sucedió en otros tiempos en México. “Sabemos cómo se las gastaban y esto no lo vamos a permitir, voy a buscar a Salvador Cienfuegos para que me escuche”.

Insistió que su gobierno es gente con moral para presentar una controversia constitucional que está en curso, y que ya fue admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Asimismo, José Juan Espinosa confió que no haya represalias tampoco del gobierno del estado, tras referir que no quiere un Corralazo, como sucedió en el estado Chihuahua, “porque el gobierno ha dado muestra que trabaja sin distingo alguno”.

Tampoco queremos –añadió- un linchamiento de la Auditoría Superior del Estado, y vamos a buscar el diálogo para que las cosas sigan marchando bien.

Al final, el presidente municipal comentó que el gobierno estatal ha actuado a la altura y ha sabido diferenciar su gestión del sexenio pasado, por lo tanto mencionó que ven difícil que la autoridad se eche para atrás en la reubicación del penal de San Pedro Cholula.