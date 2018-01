La selección Femenil Puebla regresa a la actividad

La selección Femenil Puebla consiguió un saldo de una victoria y dos derrotas, con sus categorías de formación durante la jornada 2 del Torneo Scotiabank. Los tres equipos representantes de SFP, hicieron su presentación en este torneo y preparan ya sus partidos de la jornada 3.

El representativo de la selección Femenil Puebla que preside Mariela Solís y que sumó tres puntos en su primer compromiso, fue la categoría sub 20 que se impuso con marcador de 3 goles por 2 al representativo de La Noria FC.

Para esta categoría Sub 20, el torneo también sirve como preparación para encarar próximamente la temporada 2018 de Liga Mayor, ya que 8 jugadoras de este conjunto son también la base de la categoría sub 23

Las categorías menores perdieron en sus partidos de debut en el torneo. La sub 15 con marcado de 2 goles por 0 frente a la escuela del Club Toluca en Puebla, mientras que la categoría sub 17 cayó con marcador de 4–2 en su primer compromiso contra el equipo de La Noria y buscará sumar sus primeros puntos del torneo en su siguiente compromiso.

Los partidos en puerta para las tres categorías de Selección Femenil Puebla son de visita y se jugarán el próximo sábado contra el club Dragonas FC en el estadio Manuel Cabrera Carrasquedo de la ciudad de Oaxaca.

La categoría sub 15 tendrá su partido a las 9 de la mañana; la Sub 17 jugará a las 11, mientras la sub 20 cerrará la visita jugando su partido a las 13 horas.

Por otra parte, la presidente de SFP, Mariela Solís, confirmó la llegada de la entrenadora Melissa Nuñez para hacerse cargo de la categoría sub 23 en sustitución del DT Carlos Ramos, quien tendrá a partir de ahora la responsabilidad de manejar el Centro de Formación.

La ex entrenadora del club Tiburones Rojos en la liga Mx femenil se integró a la organización el día martes y llega con la intensión de buscar el campeonato en la Liga Mayor.