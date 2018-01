Exige PRD a Ejecutivo políticas públicas de combate al incremento de la inseguridad en Tlaxcala

La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitó al pleno del Congreso local la emisión de un exhorto al Ejecutivo local, Marco Antonio Mena Rodríguez, para que implemente las políticas públicas y acciones concretas necesarias, dentro del marco de la ley, tendentes a generar un ambiente de seguridad pública entre los habitantes del Estado pues “los niveles de inseguridad van en aumento”.

En la sesión ordinaria de este jueves, el diputado Alberto Amaro Corona presentó este acuerdo a nombre de su bancada, al considerar que los niveles de inseguridad en Tlaxcala se han incrementado, sin que el gobierno del estado haya establecido acciones para frenar esa situación.

Desde hace varios meses en nuestro estado se han incrementado diversos delitos de alto impacto, como son los homicidios, los asaltos violentos en diferentes modalidades, robos a casa habitación, por no mencionar extorciones, privaciones de la libertad y desaparición de menores, donde en estos tres últimos delitos no se conocen datos concretos, porque no se dan a conocer, pero existen, sostuvo en tribuna.

Con ello, puntualizó: Tlaxcala pasó de ser una entidad de bajo índice delictivo a una entidad que va a la alza en ese tipo de delitos, pero lo peor de todo, es que entre los tlaxcaltecas hay un ambiente generalizado de temor, de inseguridad, de desconfianza, pues todo trabajador o trabajadora, cada estudiante y sus familias, saben cuándo salen de casa, pero no saben si va a regresar, pues a diario y en todo momento se corre el riesgo de sufrir algún acto delictivo.