Ex alumnos del IUP logran que se atienda rezago en la expedición de casi 300 mil títulos y cédulas.

Dos jóvenes poblanos lograron que la Dirección General de Profesiones (DGP) atendiera el rezago de alrededor de 126 mil títulos en trámite y comenzará con otros 173 mil pendientes de ingreso, con pago realizado y cita pactada, al presionar para que esta área de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel federal retomará sus actividades después de un periodo de poco más de cuatro meses.

Tramitar la cédula y el documento que confirma la conclusión de una carrera universitaria, tarda en promedio entre siete y ocho meses cuando el trámite lo realiza la institución donde se cursaron los estudios. Hacerlo de manera personal reduce el tiempo a la mitad.

Manuel de Jesús Rojas y Ramses Prieto Zamudio, egresados de la carrera de Derecho del Instituto Universitario Puebla (IUP), iniciaron el proceso por su cuenta, pero el 7 de septiembre de 2017 la DGP suspendió sus actividades sin previo aviso, ocasionando que los jóvenes viajarán innecesariamente a la Ciudad de México en la fecha que se les citó.

“Al asistir, a ellos les indican que tendrían que reanudar sus trámites de cédula profesional en la institución particular de la que ellos egresaron, porque ya tenían las instituciones nuevas indicaciones para que se tramitara en un lapso de entre cinco y 10 días hábiles el documento de referencia. Sin embargo, esto que nos dan por escrito nos permite argumentar con la secretaria particular del director de Profesiones, que nosotros no teníamos ningún tipo de información”, explicó Gustavo Santin Nieto, rector del IUP.

Al reunirse con Israel Pulido, titular de la DGP les indicó que la suspensión de labores se originó por un proceso de reingeniería administrativa que, presuntamente, terminaría con la corrupción de su antecesor.

188 trabajadores fueron despedidos y solo 80 recontratados, les detalló, y agregó que en tanto culminaba la toma de decisiones, las escuelas privadas deberían realizar sus gestiones relacionadas con titulación ante la Dirección de Asuntos Profesionales de la SEP en el estado de Puebla; además de que en breve estaría disponible el documento para que las instituciones particulares firmaran un convenio para hacerse responsables de la gestión de tramites de titulación.

“Sin embargo, aunque el documento ya está firmado por los responsables del estado, el cambio del titular del subsecretario de Educación Superior (con la salida Salvador Jara), implica que habrá un retraso nuevamente para la firma de ese convenio que permitiría agilizar los trámites prometido”

Es decir para que el convenio se firme, primero debe ser nombrado el sustituto de Jara Guerrero

Derivado de esa situación, ambos ex alumnos iniciaron el juicio de amparo 2359/2017–II para restituir sus derechos, a fin de que la Dirección General de Profesiones les otorgue su título y cédula profesional, logrando que el 8 de enero pasado se retomarán las actividades de la misma , por tanto, les admitieran sus documentos a trámite.

La presión que los dos ejercieron, obligaron a las autoridades a acelerar el restablecimiento del servicio y así destrabar los casi 300 mil trámites iniciados. No obstante, quienes ya pagaron mil 245 pesos por el título, deberán cubrir 76 pesos adicionales que se fijaron después de la “reingeniería”, misma que asegura Gustavo Santin no se llevó a cabo.

Es decir, que con ese cargo adicional el gobierno federal suma a sus arcas la nada despreciable cantidad de 13 millones 148 mil pesos.

De no haber retomado operaciones, el secretario de Educación Pública del gobierno federal, el subsecretario de Educación Superior de la SEP, el director general de Profesiones, el delegado dela SEP y rector del Instituto Universitario Puebla, tendrían que haber comparecido en una audiencia a celebrarse en el Juzgado Primero de Distrito en materia de amparo civil.

“Dos alumnos de nuestra institución muestran que tienen las competencias necesarias para poner a temblar al nuevo sistema, que sin mayor razón, suspendió los trámites”, presumió Santin.

Finalmente, el pasado lunes la DGE abrió la clave de acceso al gestor del IUP para reanudar los trámites ante esta dirección.