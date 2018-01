No funciona Tribunal de Justicia Administrativa a un mes de su instalación

Con un presupuesto de 37.5 millones de pesos, cerca de 70 trabajadores a su cargo y oficinas en la zona comercial de Las Ánimas, el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) no ha atendido ninguna impugnación contra la autoridad estatal ni municipal, pese a que ya trascurrió más de un mes desde su instalación en Puebla.

Al mismo tiempo, avanza en los 217 ayuntamientos la aprobación en cabildo de un decreto de reforma a la Constitución local que salió del Congreso del estado para aumentar de tres a siete el número de magistrados que conforman ese organismo, incremento que se justificó en una elevada carga de trabajo.

La presidente del TJA, María de Lourdes Dib Álvarez, explicó que la creación del tribunal sólo ha sido difundida por los medios de comunicación del estado a través de notas informativas; no obstante, reconoció que no contempla la contratación de una campaña publicitaria para promover la instalación del organismo.

El TJA es una de las siete instituciones que forman parte del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla (SAEP) y tiene como principal función atender las inconformidades manifestadas por particulares contra determinaciones de la autoridad administrativa, es decir, el Poder Ejecutivo local y los 217 ayuntamientos del estado.

“Por ejemplo, la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) me determina un crédito fiscal porque no pague el control vehicular, es una falta administrativa que se imputa a los particulares y que impone la autoridad administrativa. Tú, particular, ya tienes esta instancia para que impugnes lo que hizo la autoridad”, explicó Dib Álvarez.