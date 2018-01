La caballada está fuerte en el PRI, presume Domínguez al iniciar curso a 120 aspirantes a candidatos diputados

Diputados en funciones, ex congresistas, ex presidentes municipales, ex líderes y actuales dirigentes de sectores del tricolor, ex regidores, y hasta delegados federales, forman parte de la lista de cerca de 80 aspirantes a las candidaturas a legisladores locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Es más, los seis diputados locales del tricolor, Eréndira Cova Brindis, Martín Rivera Barrios, Mariano González Aguirre, Arnulfo Arévalo Lara, Enrique Padilla Sánchez y Ignacio Ramírez Sánchez, buscarían participar en los comicios del próximo 1 de julio e intentar lograr su reelección, pues ello quedó confirmado al presentar su carta intención de participar en el proceso interno para definir a sus candidatos.

Todos ellos participaron este martes en el curso de inducción a su candidatura, requisito estatutario de los priistas para lograr la nominación a una de las 25 candidaturas que deberá definir el tricolor para esta contienda por la renovación del Poder Legislativo local, de las cuales 15 son de mayoría relativa y 10 de representación proporcional.

Además de los diputados locales, también se registraron los ex legisladores Sinahí del Roció Parra Fernández, Heriberto López Briones, actual líder de la CNC en Tlaxcala, el ex presidente estatal del entonces Convergencia, Eloy Berruecos, Carlos Augusto Pérez, y hasta la ex senadora Lucía Carrasco Xochipa.

A ellos se les suman los ex presidentes municipales de Tlaxcala, Benito Fernández Hernández y Pedro Pérez Lira, el ex munícipe de Chiautempan, Ángel Meneses, y líder de Movimiento Territorial del PRI, y los ex alcaldes de Contla y Papalotla, José Rodríguez e Israel Muñoz, respectivamente.

Al curso, que es un requisito para que los interesados puedan participar en esta contienda interna por la definición de las candidaturas priistas, también se registraron el ex regidor de Tlaxcala, Héctor Martínez Zamora y el delegado de la Procuraduría Agraria en la entidad, Francisco Cuéllar García.

Con ellos y otros personajes más, suman cerca de 120 aspirantes a las 25 nominaciones, aspecto que resaltó el presidente estatal del PRI, Florentino Domínguez Ordóñez, al estimar que “está fuerte la caballada, ya ve que tenemos una beta de liderazgos importante, son muchisimos liderazgos que tenemos para ofrecer en las elecciones y de aquí emanarán cuadros competitivos para ganar las elecciones del próximo 1 de julio.

Esta cantidad de aspirantes no puede generar problemas de fractura, se le inquirió.

No, es bueno que haya esa intención de participar, pero este curso servirá para capacitar y mañana (miércoles) habrá un examen de conocimientos y de los resultados, quienes los aprueben, pasarán a una segunda etapa, la idea es que propongamos a las y los mejores hombres para representar al partido, así que no habrá ningún contratiempo, concluyó.